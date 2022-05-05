Özlem Mekik kimdir? Özlem Mekik hayatı ve biyografisi! Özlem Mekik kaç yaşında, nereli?

ÇANAKKALE (Haberler.com) - Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Özlem Mekik merak konusu oldu. İşte Özlem Mekik hakkında merak edilen Özlem Mekik kimdir, Özlem Mekik hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları… Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

ÖZLEM MEKİK KİMDİR?

1981, İstanbul doğumlu. Daha küçük yaşlarda babasının mutfak sevdasından feyz alıyor. Annesinin genlerinden gelen el lezzeti ile birleştirdiği mutfak aşkını bitmeyen öğrenme isteği ve çalışma azmi ile birleştiren Özlem Mekik'in işletmecilik başarısının temelini İstanbul Üniversitesi Turizm İşletmeciliği bölümünde atıyor.

Hayatını üniversite çağlarından itibaren Gastronomi alanında uzmanlaşmaya adadı. Yurt içinde ve yurt dışında restoran, servis yönetimi ve kalitesi, gıda hijyeni ve turizm pazarlaması konularında eğitimler aldı. Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

Türkiye'nin önde gelen bir gıda firmasında Eğitim Müdürü olarak göreve başladı. Aldığı terfi ile aynı firmada Operasyon Müdürlüğü görevini başarıyla yürütürken çeşitli franchise işletmeciliği programlarını da tamamladı ve firmanın Franchise Grup Müdür Yardımcısı görevini üstlendi. Ardından dünya markası gıda zincirlerinde de çeşitli pozisyonlarda görev aldı.

Gastronomi sektöründe bir çok büyük firmaya danışmanlık yapıyor. Yiyecek Danışmanlığı yaptığı markaların başında Meydan Beşiktaş geliyor. Özlem Mekik, Meydan Beşiktaş tesis içindeki tüm işletmelerin Yiyecek Danışmanı.

Ünlü şef Alfa Kitap yayınevi tarafından basılan Özlem Mekik ile Günümüz Lezzetleri kitabı raflarda satışta.

Merkezi Brüksel'de bulunan ünü tüm dünyayı sarmış ITQI isimli Üstün Lezzet Ödülleri veren kuruluş tarafından Master Chef ünvanına sahip dünyadan 140 şef bu ödüllerin juri ekibini oluşturdu. Türkiyeden bu organizasyona katılan 3 şeften biri ve dahi tüm dünyadan bu juriye katılan 3 kadın şeften biri.

Son olarak Gelibolu Yarımadası'nın doğal dokusunu koruyarak, çağdaş bir görünüme kavuşması için çalışan, "Tarihe Saygı Projesi" kapsamında "2018 Troya Yılı" dolayısıyla Troya bölgesinde yer alan Tevfikiye Köyü'nün rehabilitasyon çalışmalarına devam eden Opet, Şef Özlem Mekik'in farklı bir dokunuşla yeniden yarattığı tatlı, "Çanakkale Troya Tatlısı" Çanakkale'deki restoran ve otellerin mönüsüne eklenmek üzere Antik Çağ'ın tatlısı Globi'yi bölgeye kazandırdı. Bu kapsamda 26 Eylül 2018'de Kolin Otel'de düzenlenen tatlı yapımı atölyesinde Çanakkale'deki restoran ve otellerin şeflerine "Çanakkale Troya Tatlısı"nın yapımı Özlem Mekik tarafından tanıtıldı.

29 Ekim 2018 itibariyle hafta içi hergün Star Tv'de en özel tariflerini paylaşıyor.

2005 yılında ilkini açtığı 3. Levent'te ki Ziyade Fasıl'ın, ve yeni konseptleri Ziyade Meyhane ve Ziyade Mezebar'ın sahibi ve hatta herşeyi...

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