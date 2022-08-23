Mehmet Şef'in tarifi Yıldız yemeği nasıl yapılır, malzemeleri nedir? 23 Ağustos Masterchef yemekleri! Mehmet Şef imza tabağı Yıldız yemeği nedir?
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İçerisinde et, mısır, fındık, maldon tuzu ve pink biberi gibi malzemelerin bulunduğu Mehmet Şef'in tarifi Yıldız nasıl yapılır, malzemeleri nedir? Yıldız yemeği nedir?
Mehmet Şef'in imza tabağı Yıldız nasıl yapılır, malzemeleri nedir? 23 Ağustos Masterchef yemekleri! Yıldız yemeği nedir? sorularının yanıtı araştırılıyor.
Ana ürünü dana filito olan yıldız adlı yemekte buğday, kereviz ve kuşkonmaz gibi malzemeler de bulunuyor. Ayrıca sosu ise taze yaban mersiniyle yapılmaktadır. Önemli olan ise marinasyon.
MARİNASYON İÇİN MALZEMELER
- Dana bonfile
- Taze biberiye
- Worchestire sauce
- Zeytinyağı
- Sarımsak
- Yenibahar
- Yıldız anason
- Soğan (suyu)
- Hindistan cevizi sütü
- Yumurta (beyazı)
- Soya sos
- Patlamış mısır taneleri
- Fındık
- Buğday patlağı
- Patates
- Kuşkonmaz
- Kereviz sapı
- Yaban mersini
- Tereyağı
- Limon
- Yıldız anason
- Tuz
- Pembe tane karabiber
- Balsemik sirke
- Esmer toz şeker
- Nişasta
Bonfile etini marine malzemeleri ile marine edilir
Kuşkonmaz, patates ve kereviz sapını çok ufak küpler haline getirip üzerine biraz yağ ve tuz ekleyerek fırına veriyoruz.
Mısırları ayçiçek yağı içinde patlatıyoruz
Buğdayları kavurup derin yağda kızartıyoruz.
Fındıkları bir havan içinde parçalıyoruz.
Tüm bu malzemeleri tek bir kap içerisinde birleştiriyoruz.
Yaban mersinini yıldız anason, ve limon ile haşlıyoruz.
Suyunu çekince esmer şeker, balsemic sirke ve tereyağı ile kıvam veriyoruz.
Bir yumurta beyazını çırpıp etin etrafına buluyoruz. Etin etrafını hazırladığımız dış kaplama ile kaplıyoruz. Sosun üzerine yerleştiriyoruz.