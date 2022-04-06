Kaleciden dönen top ofsayt olur mu? Karşı takımın kale çizgisine toptan ve sondan ikinci rakip oyuncudan daha yakın olduğu durum ofsayt olarak değerlendirilmektedir. Peki, Kaleciden dönen top ofsayt olur mu? Ofsayt kuralları neler? İşte detaylar haberimizde...

KALECİDEN DÖNEN TOP OFSAYT OLUR MU?

Şu şekillerde ofsayt olmaz:

Taç atışı

Köşe vuruşu

Kale vuruşu

Kural İhlali Nedeniyle Verilen Ceza

Hücum yapan takımın bir oyuncusu ofsayttaysa karşı takıma endirekt serbest vuruş verilir ve vuruş ofsaytın olduğu noktadan kullanılır.

OFSAYT KURALLARI NELER?

Ofsayt, FIFA Genel Sekreteri Urs Lins imzasıyla ülke federasyonlarına gönderilen 968 nolu sirkülere göre kafasının, vücudunun veya ayağının herhangi bir bölümünün rakibin kale çizgisine toptan ve sondan ikinci rakipten daha yakın olduğu anlamına gelmektedir. Topun ayaktan çıktığı anda top kaleye sondan ikinci rakipten daha yakınsa "Son adam" tabiri top için geçerli olur. Kollar bu tanıma katılmamıştır. Futbol baş, vücut ve ayaklarla oynanır. Eğer bunlar rakibin kale çizgisine yakınsa orada potansiyel bir avantaj vardır. Yalnızca kollar rakibin ilerisindeyse, kazanılacak bir avantaj yoktur şeklinde yapıldı.

Sadece ofsayt pozisyonunda bulunmak bir ihlal değildir.

Oyuncu şu pozisyondayken ofsayttadır;

Karşı takımın kale çizgisine toptan ve sondan ikinci rakip oyuncudan daha yakın olduğu durum

Oyuncu şu pozisyonlarda ise ofsayt değildir;

Kendi yarı sahasındaysa,

Sondan ikinci rakip oyuncuyla aynı hizadaysa

Kale ile arasında oyuncu olmamasına rağmen topun arkasındaysa.

Ofsayt pozisyonunda olmasına rağmen, top rakip oyuncuların herhangi birinin müdahalesi sonucu kendisine gelirse

Ofsayt pozisyonundaki bir oyuncu, topun takım arkadaşına dokunduğu veya takım arkadaşının topla oynadığı anda hakemin kanaatine göre:

Oyuna müdahale ederek,

Rakibe müdahale ederek,

Bulunduğu pozisyondan avantaj elde ederek aktif oyuna dâhil olursa ofsayt olarak cezalandırılır.

Şu şekillerde ofsayt olmaz:

Taç atışı

Köşe vuruşu

Kale vuruşu

Kural İhlali Nedeniyle Verilen Ceza

Hücum yapan takımın bir oyuncusu ofsayttaysa karşı takıma endirekt serbest vuruş verilir ve vuruş ofsaytın olduğu noktadan kullanılır.

Haberler.com - Gündem