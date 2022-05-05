House of Dragon ne zaman çıkacak? Tarihi belli oldu mu? House of the Dragon fragmanı izle! House of the Dragon konusu nedir?

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HOUSE OF DRAGON NE ZAMAN ÇIKACAK?

Dünyada izlenme rekorları kıran Game of Thrones serisinin öncesini anlatan House Of The Dragon dizisinden ilk fragmanda dizinin çıkış tarihi 2022 olarak belirtilmiştir.

GÜNCELLEME

HBO, resmi Twitter sayfası üzerinden yayımladığı posterler ile House of the Dragon'ın sevenleriyle buluşacağı tarihin 21 Ağustos 2022 olduğunu açıkladı.

Dizi 21 Ağustos 2022'de çıkacak.

HOUSE OF DRAGON KONUSU NEDİR?

Game Of Thrones dizisinin spin-off projesi olan House of the Dragon, Targaryen Hanesi'nin hikayesini konu ediyor. Game Of Thrones'da yaşananlardan 300 yıl öncesinin aktarılacağı dizi, George R. R. Martin'in Fire & Blood kitabından uyarlanıyor.

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