Ünlü şarkıcı Demet Akalın'ın yer aldığı haberlerin ardından Demet Akalın evli mi? Demet Akalın ne zaman boşandı? Demet Akalın Okan Kurt boşandı mı? sorularının yanıtı araştırılmaya başlandı. Demet Akalın'ın eşi Okan Kurt, sahibi olduğu restoranda yan komşusuyla kavga etti. Ünlü şarkıcı, sosyal medyadan yardım talebinde bulunarak eşinin dışarı çıkartılmadığını ve polisin de içeri girmesine izin verilmediğini ifade etti.

Demet Akalın evli mi? sorusunun yanıtı araştırılıyor. Ünlü şarkıcı Demet Akalın'ın eşi Okan Kurt, sahibi olduğu restoranda yan komşusuyla kavga ettiği belirtildi. Magazin gündeminde yer alan haberlerin ardından Demet Akalın ne zaman boşandı? Demet Akalın Okan Kurt boşandı mı? sorularının yanıtı araştırıldı.

DEMET AKALIN EVLİ Mİ?

Demet Akalın ile Okan Kurt, 11 Eylül 2018 tarihinde boşanmıştı. İkili kısa süre sonra yeniden aynı evde yaşamaya başladı.

OKAN KURT KİMDİR, ASLEN NERELİDİR?

Okan Kurt, 1982 yılında Mersin'de doğdu. Aslen Gaziantepli olan Okan Kurt, küçük yaşlardan beri ticaretle uğraşıyor. 5 yıl Amerika'da eğitim göre iş adamı, 2 yıl da İtalya'da yaşamıştır.

Başarılı iş adamı, 2012 yılında ünlü popçu Demet Akalın ile evlendi. Çiftin 2014 yılında Hira adını verdikleri kızı dünyaya geldi.

İş adamı kimliğiyle tanınan Okan Kurt, eşi Demet Akalın'ın 'Şerefime Namusuma' klibinde oynamıştır. Bu klip ile oyunculuk yeteneğiyle gündeme gelen Okan Kurt, Şahan Gökbakar'ın 'Osman Pazarlama' filminde de konuk oyuncu olarak yer aldı.