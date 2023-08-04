Haberler.com Türkiye ve dünya haber gündemi: Haberler.com editörleri 4 Ağustos 2023'deki önemli haberleri ve haber başlıklarını sizler için derledi!

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4 AĞUSTOS 2023 CUMA TÜRKİYE VE DÜNYA GÜNDEMİNDE ÖNE ÇIKAN HABER GÜNDEMİ!

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ERDOĞAN'DAN TSK'NIN İLK KADIN AMİRALİ GÖKÇEN FIRAT'LA İLGİLİ AÇIKLAMA: ÇOK ÇOK MUTLU OLDUM

TSK tarihinde ilk kez bir kadın subay amiral oldu. Bugün YAŞ kararlarını değerlendiren Cumhurbaşkanı Erdoğan bu terfi ile ilgili "Doğrusu ben, tabi, bu atamadan, bu tayinden çok çok mutlu oldum, hele hele böyle bir kızımızın amiralliğe terfi etmesi bizi çok çok memnun etti" dedi.

Dün YAŞ kararları sonrası Deniz Kurmay Albay Gökçen Fırat'ın, tuğamiral rütbesine yükselmesiyle bir ilk yaşandı. Türk Silahlı Kuvvetleri tarihinde ilk kez kadın amiral ataması yapıldı. Bugün cuma namazı çıkışı değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gökçen Fırat'ın atamasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN DİKKAT ÇEKEN YEREL SEÇİM MESAJI: TÜRKİYE'Yİ TARIYORUZ, EN DOĞRU ADAYLARI TESPİT EDECEĞİZ

Cuma namazı çıkışında açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yerel seçimler soruldu. En doğru adaya karar vereceklerini belirten Erdoğan, "Tüm birimlerimiz Türkiye genelinde hazırlanan programa zaten göreve başladılar. Türkiye'yi tarıyoruz, en doğru adayları tespit edeceğiz. Bütün mesele, ülke genelinde seçimlerden en başarılı şekilde çıkmak." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kerem Aydınlar Camii'nde kıldığı cuma namazının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Yerel seçim programının netleşip netleşmediğine dair bir soruyu yanıtlayan Erdoğan, "Yerel seçimlerle ilgili olarak seçim süreci başkanlığımız gerekli alt yapı çalışmalarını devam ettiriyor. Tüm vekillerimiz, belediye başkanlarımız görev başında. Türkiye'yi tarıyoruz. En doğru adayları tespit edeceğiz. Tüm mesele ideal adayları seçerek Türkiye genelinde seçimlerden başarı ile çıkmak." ifadelerini kullandı.

GENÇ AŞKIYLA GÖRÜNTÜLENEN DANİLO ZANNA'YA MEHMET ALİ ERBİL'DEN TEPKİ ÇEKEN YORUM: ALLAH'IN İTALYANI

Mehmet Ali Erbil, İtalyan şef Danillo Zanna için yaptığı yorumla yine gündem olmayı başardı. Birçok kişi tarafından sevilen ünlü şefi "Türkiye'de ünlü mü kalmadı Allah'ın İtalyanını bütün reklamlarda oynatıyorsunuz. Ayrıca Türkiye'nin tanıtımı için bir şey yaptığı yok" sözleriyle eleştirdi.

9 yıllık eşi Tuğçe Demirbilek'le boşandıktan sonra Eda Alkaya ile aşk yaşamaya başladı. Geçtiğimiz gün genç aşkıyla görüntülenen Zanna için, bir magazin sayfasına yorum yapan Mehmet Ali Erbil, "Türkiye'de ünlü mü kalmadı Allah'ın İtalyanı'nı bütün reklamlarda oynatıyorsunuz" sözleriyle herkesi şaşırttı.

GALATASARAY'DA ÜNLÜ YILDIZIN BİLETİ KESİLDİ! ŞAMPİYONLAR LİGİ KADROSUNA ALINMADI

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Slovenya ekibi Olimpija Ljubljana ile karşılaşacak Galatasaray maç kadrosunu UEFA'ya bildirdi. Sarı-kırmızılıların yeni transferi Mauro Icardi ve Wilfried Zaha kadroya eklenirken, Rumen futbolcu Morutan kadroya alınmadı.

Galatasaray'da Olimpija Ljubljana maçının hazırlıkları sürerken, yeni transferlerin yer aldığı maç kadrosu UEFA'ya bildirildi. Kadroda Mauro Icardi, Wilfried Zaha, Günay Güvenç yer aldı.

Bayer Leverkusen'den transfer edilen Kerem Demirbay kadroya dahil edilirken, bir diğer şaşırtıcı haber Morutan için geldi. Geçtiğimiz sezon İtalya Serie B takımı Pisa'da kiralık oynayan Morutan maç kadrosuna alınmadı.

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