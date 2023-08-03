Haberler.com Türkiye ve dünya haber gündemi: Haberler.com editörleri 3 Ağustos 2023'deki önemli haberleri ve haber başlıklarını sizler için derledi!

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3 AĞUSTOS 2023 PERŞEMBE TÜRKİYE VE DÜNYA GÜNDEMİNDE ÖNE ÇIKAN HABER GÜNDEMİ!

Türkiye'de ve dünyada meydana gelen olaylar ve gelişmeleri anlık olarak okurlarına aktaran Haberler.com'un haberleri ile güncel, politika, spor, magazin, kültür, sanat, dünya ve diğer tüm kategorilerde güncel haberlere ulaşabilirsiniz. İşte, Türkiye ve dünya gündeminde öne çıkan gelişmeler...

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN BAŞKANLIĞINDAKİ YAŞ TOPLANTISI SONA ERDİ! AÇIKLANACAK İSİM MERAKLA BEKLENİYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanan Yüksek Askeri Şura toplantısı 3 saat sürdü. Toplantıya Cumhurbaşkanı Yardımcısı, bakanlar ve askeri yetkililer de katılırken tüm gözler, yeni genelkurmay başkanı olarak açıklanacak isme çevrildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısı, saat 12.10'da başladı. 3 saat süren toplantıda, Yaşar Güler'in Milli Savunma Bakanı olmasının ardından boşalan Genelkurmay Başkanlığı'na getirilecek isim oldu. Bu sebeple gözler yapılacak açıklamaya çevrildi.

AK PARTİ'DE YEREL SEÇİM HAZIRLIĞI! 6 İL BAŞKANI DEĞİŞTİ

Yerel seçim hazırlıklarına devam eden AK Parti'de Adana, Bingöl, Bitlis, Çankırı, Hakkari ve Şanlıurfa il başkanlıklarına yeni atamalar yapıldı. Eski il başkanlarına teşekkür edilirken, yeni atananlara başarı dileğinde bulunuldu.

Yerel seçim çalışmalarını sürdüren Ak Parti'de Adana, Bingöl, Bitlis, Çankırı, Hakkari ve Şanlıurfa il başkanlıklarına atama yapıldı.

VENEZUELA GÜZELLİK KRALİÇESİ ARİANA VİERA, GEÇİRDİĞİ TRAFİK KAZASI SONUCU HAYATINI KAYBETTİ

Venezuela'nın güzellik yarışmasında taç giyerek ülkesini gururla temsil edecek olan 26 yaşındaki başarılı modeli Ariana Viera, Florida'da geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti.

Dominik'te düzenlenecek 2023 Dünya Latin Amerika Güzellik Yarışması için hazırlıklar yapan Ariana Viera, Florida'da geçirdiği korkunç bir kazada hayatını kaybetti.

KİLOLU YEĞENİNİ YARIŞMAYA GÖNDEREN SOMALİ ATLETİZM FEDERASYONU BAŞKANI GÖREVDEN ALINDI

Somali hükümeti, kilosu nedeniyle tepki çeken ve yarışı zorla bitiren yeğenini Çin'deki yarışmaya gönderen Atletizm Federasyonu Başkanı'nı görevden aldı.

Somali Gençlik ve Spor Bakanlığı, Çin'in Çengdu kentinde düzenlenen FISU Dünya Üniversite Oyunları'nda Somali'yi temsil eden yarışmacının seçilmesine ilişkin tepkilerin ardından Atletizm Federasyonu Başkanı Khadiijo Dahir'in görevden alındığını duyurdu.

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