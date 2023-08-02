Haberler.com Türkiye ve dünya haber gündemi: Haberler.com editörleri 2 Ağustos 2023'deki önemli haberleri ve haber başlıklarını sizler için derledi!

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2 AĞUSTOS 2023 ÇARŞAMBA TÜRKİYE VE DÜNYA GÜNDEMİNDE ÖNE ÇIKAN HABER GÜNDEMİ!

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KILIÇDAROĞLU'NUN EMEKLİLERİ ZİYARETİNE DAMGA VURAN GÖRÜNTÜ! CEBİNDEN 200 LİRA ÇIKARIP DEĞER HESABI YAPTI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Tüm Emekliler Derneği'ni ziyaretinde ilginç anlar yaşandı. Cebindeki 200 lirayı çıkaran Kılıçdaroğlu, "Bu paraya şimdi 20 simit alınıyor, 5 yıl önce ise çok şey alıyordu" ifadelerini kullandı.

Tüm Emekliler Derneği'ni ziyaret eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, cebindeki 200 lirayı çıkararak, "Bu paraya şimdi 20 simit alınıyor, 5 yıl önce ise çok şey alıyordu" dedi.

CUMHUR İTTİFAKI ORTAĞI DESTİCİ: ASGARİ ÜCRETLİDEN VE EMEKLİDEN VERGİ ALINMASIN

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, "Vergi, kazancı olandan, varlıklı olandan alınır, emekli ya da asgari ücretliden vergi alınmaz, alınmamalıdır. Dolayısıyla burada düzenlemeye ihtiyaç vardır" dedi.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında çarpıcı bir öneride bulundu. Emekliden ve asgari ücretliden vergi alınmaması gerektiğini ifade eden Destici, "Vergi, kazancı olandan, varlıklı olandan alınır" ifadelerini kullandı.

İBRAHİM TATLISES MAL VARLIĞI TEK TEK AÇIKLADI! HOTELLERDEN, KEBAP SALONLARINA KADAR YOK YOK

Türk Halk müziğinin güçlü sanatçılarından İbrahim Tatlıses hakkında çıkan mal varlığı tartışmalarına son noktayı koydu. Tatlıses sahip olduğu mal varlığını bir bir açıkladı. Tatlıses'in servetinin içinde hotelden, araziye, TV kanalından kebap salonuna kadar yok yok.

İmparator lakaplı ünlü türkücü İbrahim Tatlıses mal varlığını açıkladı. Tatlıses'in servetinde adeta yok yok. Kebap salonlarından otellere, limuzinden araziye sahip olan ünlü sanatçı mal varlığında olan her şeyi bir bir anlattı.

MARCELO, RAKİBİNİN BACAĞINI KIRDI; SAHADA GÖZYAŞLARI SEL OLDU

Libertadores Kupası'nda Argentino Juniors ve Fluminense arasında oynanan maçta, Fluminense'nin yıldızı Marcelo, rakibi Luciano Sanchez'in bacağını kırdı. Marcelo, çalım atmaya çalışırken yaşanan bu talihsiz olay sonrasında kırmızı kartla cezalandırıldı ve gözyaşlarına boğuldu. Ayağı kırılan Sanchez hastaneye kaldırılırken, Marcelo maç sonrasında sosyal medyadan bir açıklama yaparak, "Bir meslektaşımı yanlışlıkla sakatladım. En kısa zamanda sağlığına kavuşmasını diliyorum" dedi.

Fluminense Kulübünün Brezilyalı futbolcusu Marcelo, girdiği ikili mücadelede Argentinos Juniors'ta forma giyen Luciano Sanchez'in bacağının kırılması sonrası sahayı ağlayarak terk etti.

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