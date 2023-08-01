Haberler.com Türkiye ve dünya haber gündemi: Haberler.com editörleri 1 Ağustos 2023'deki önemli haberleri ve haber başlıklarını sizler için derledi!

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1 AĞUSTOS 2023 SALI TÜRKİYE VE DÜNYA GÜNDEMİNDE ÖNE ÇIKAN HABER GÜNDEMİ!

Türkiye'de ve dünyada meydana gelen olaylar ve gelişmeleri anlık olarak okurlarına aktaran Haberler.com'un haberleri ile güncel, politika, spor, magazin, kültür, sanat, dünya ve diğer tüm kategorilerde güncel haberlere ulaşabilirsiniz. İşte, Türkiye ve dünya gündeminde öne çıkan gelişmeler...

ESENYURT'TA 2 KİŞİNİN ÖLDÜRÜLDÜĞÜ TEKEL BASKINININ ZANLILARINDAN MURAT ÖZER TUTUKLANDI

İstanbul Esenyurt'ta 2 kişinin öldürüldüğü tekel baskınına ilişkin 9 kişi gözaltına alınmıştı. Zanlılardan Murat Özer nitelikli kasten öldürme suçundan tutuklandı.

İstanbul Esenyurt'ta 2 kişinin hayatını kaybettiği tekel bayisi baskınında, 1 kişi de yaralandı. Ülkede infial yaratan olayın ardından baskında bulunan 4 kişi ile onların kaçmasına yardım eden 5 kişi gözaltına alındı. Bugün hakim karşısına çıkan zanlılardan Murat Özer, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

CUMHUR İTTİFAKI İÇERİSİNDEKİ YENİDEN REFAH PARTİSİ, İSVEÇ OYLAMASINDA RET OYU VERECEK

Yeniden Refah Partisi'nde, Siyasi İşler Başkanı ve Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, Yeniden Refahlı milletvekillerin İsveç'in NATO üyeliğine TBMM'de ret oyu kullanacaklarını belirterek "Yeniden Refah Partisi'nin 5 milletvekili TBMM'de yapılacak oylamada Kur'an-ı Kerim saldırılarını meşrulaştıran, teröristleri Türkiye'ye iade etmeyen, Terör örgütlerine yardım toplanmasını himaye eden ve açıkça meşrulaştıran İsveç'i reddedecek" dedi.

AK Parti'den istifa ederek Yeniden Refah Partisi'ne geçen eski Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç, Yeniden Refahlı milletvekillerin İsveç'in NATO üyeliğine TBMM'de ret oyu kullanacağını söyledi.

"SADRAZAM TORUNUYUM, ÇEŞME BENİM" DİYEN KADINA BENZETİLEN GÜLSE BİRSEL İSYAN ETTİ: ÇEŞME'NİN YARISI BENİM DEĞİL, EVİM BİLE YOK

Ünlü oyuncu ve senarist Gülse Birsel, Twitter'da "Sadrazam torunu" olduğunu iddia eden kadına benzetildiği gerekçesiyle isyan etti. Gündem olan Birsel, "Dedelerim sadrazam değil İstiklal Savaşı gazisi. Çeşme'nin yarısı benim değil, evim bile yok" dedi.

Gülse Birsel, "Sadrazam torunuyum, Çeşme'nin yarısı benim" diyen kadına benzetilince ortalık karıştı. Birsel sosyal medya hesabından açıklama yaparak "Dedelerim sadrazam değil İstiklal Savaşı gazisi. Çeşme'nin yarısı benim değil, evim bile yok" dedi.

GALATASARAY'A ŞOK! YAPILAN TRANSFERLER SONRASI UEFA HAREKETE GEÇTİ

Galatasaray'ın son dönemde yaptığı transferler UEFA'nın dikkatini çekti. Son 3 yıllık zararı 1.8 milyar TL olan sarı-kırmızılıların eksiye düşen diğer takımlar gibi incelemeye alındığı belirtildi.

Yıldız isimleri kadrosuna katan Galatasaray, UEFA'nın radarına takıldı. Eksiye düşen diğer takımlar gibi sarı-kırmızılılarda incelemeye alındı.

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