Haberler.com Türkiye ve dünya haber gündemi: Haberler.com editörleri 31 Temmuz 2023'deki önemli haberleri ve haber başlıklarını sizler için derledi!

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31 TEMMUZ 2023 PAZARTESİ TÜRKİYE VE DÜNYA GÜNDEMİNDE ÖNE ÇIKAN HABER GÜNDEMİ!

Türkiye'de ve dünyada meydana gelen olaylar ve gelişmeleri anlık olarak okurlarına aktaran Haberler.com'un haberleri ile güncel, politika, spor, magazin, kültür, sanat, dünya ve diğer tüm kategorilerde güncel haberlere ulaşabilirsiniz. İşte, Türkiye ve dünya gündeminde öne çıkan gelişmeler...

ANKARA'DA YEREL SEÇİM RÜZGARI SERT ESECEK! AK PARTİLİ BAŞKAN, YAVAŞ'A KARŞI ADAYLIĞINI İLAN ETTİ

Yerel seçim tartışmalarını en çok İstanbul meşgul etse de başkent Ankara'da rekabetin nasıl geçeceği de merak ediliyor. ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın İYİ Parti'den mi yoksa CHP'den mi aday olacağı belirsizliğini korurken Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok'tan sürpriz bir hamle geldi. AK Parti'nin Ankara'da aday göstermesi muhtemel isimler arasında yer alan Altınok, "Görev verilirse hazırız. Projelerimiz hazır. Ankara'yı biliyoruz. Yavaş'tan sonra Ankara'ya ok gibi biri lazım" dedi.

Türkiye 2023 seçimlerini geride bırakırken bu kez gözler 2024 Mart'ında gerçekleşecek yerel seçimlere çevrildi. İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'nun 'değişim' adımları devam ederken Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş sessizliğini koruyor. İYİ Parti'den mi yoksa CHP'den mi aday olacağı henüz netlik kazanmayan Yavaş'ın karşısına AK Parti'nin kimi çıkartacağı ise herkes tarafından merak ediliyor. Konuyla ilgili Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok'tan sürpriz bir hamle geldi. Altınok, konuk olduğu programda "Göreve hazırım" mesajı verdi.

CUMHUR İTTİFAKI'NDAN YEREL SEÇİM İÇİN İZMİR VE ANTALYA PLANI! 2 SÜRPRİZ İSİM KONUŞULUYOR

Bir yıldan az bir süre kalan yerel seçim çalışmalarını hızlandıran Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir ve Antalya'yı CHP'den alabilecek adayları araştırıyor. Erdoğan'ın bunun için İzmir'de eski DSP'li İzmir Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener'i, Antalya'da ise Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'u aday yapabileceği öne sürülüyor.

Seçim galibiyetinin hemen ardından 2024 yılında yapılacak yerel seçimlere odaklanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, hazırlıklarını sürdürüyor. Erdoğan'ın CHP'nin oy potansiyelinin yüksek olduğu İzmir'de eski DSP'li İzmir Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener'i, Antalya'da ise Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'u aday yapmak istediği konuşuluyor.

ISHOWSPEED'E NE OLDU? RONALDO HAYRANLIĞIYLA BİLİNEN ÜNLÜ YAYINLI ISHOWSPEED'İN HASTALIĞI NEDİR?

Cristiano Ronaldo hayranlığıyla tanınan ve buluşmaları sosyal medyada gündem olan ünlü yayıncı IShowSpeed, cluster headache hastalığı nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Sosyal medya hesabından gözü şişmiş ve başı sargılı bir şekilde video paylaşan IShowSpeed, mesajında "Her an ölebilirim." dedi. Videonun ardından IShowSpeed'e ne oldu, sağlık durumu nasıl? merak edildi. Speed'in hastalığı cluster headache nedir? Cluster headache nedir, neden olur? İşte detaylar...

Ünlü yayıncı IShowSpeed, cluster headache nedeniyle gözü şişmiş ve başı sargılı bir şekilde hayranlarına bir video paylaştı. "Küme tipi baş ağrısı denen bir şey var bende. Ölümcül bir baş ağrısı hastalığıymış." sözlerine yer veren IShowSpeed sevenlerini korkuttu. Videonun ardından IShowSpeed'e ne oldu, sağlık durumu nasıl? merak edildi. Speed'in hastalığı cluster headache nedir? Cluster headache nedir, neden olur? İşte detaylar haberimizde...

ARDA GÜLER'E DESTEK PAYLAŞIMI YAPAN ÖMER YURTSEVEN TAKİPÇİSİNİ FENA BOZDU

Milli basketbolcu Ömer Yurtseven, sosyal medya hesabından Real Madrid kampında sakatlanan Arda Güler'e geçmiş olsun dileklerini iletti. Bir takipçisinin milli takıma katılmadığına dair eleştirisine ise Yurtseven, milli takımla İtalya'da olduğunu belirten bir fotoğraf paylaşarak yanıt verdi.

Utah Jazz'la sözleşme imzalayan Ömer Yurtseven, Real Madrid kampında sakatlanan Arda Güler'e geçmiş olsun tweeti attı. Milli basketbolcunun bu gönderinin altına yorum yazan takipçisine verdiği yanıt ise hayli ilginçti.

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