Haberler.com Türkiye ve dünya haber gündemi: Haberler.com editörleri 27 Temmuz 2023'deki önemli haberleri ve haber başlıklarını sizler için derledi!

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27 TEMMUZ 2023 PERŞEMBE TÜRKİYE VE DÜNYA GÜNDEMİNDE ÖNE ÇIKAN HABER GÜNDEMİ!

Türkiye'de ve dünyada meydana gelen olaylar ve gelişmeleri anlık olarak okurlarına aktaran Haberler.com'un haberleri ile güncel, politika, spor, magazin, kültür, sanat, dünya ve diğer tüm kategorilerde güncel haberlere ulaşabilirsiniz. İşte, Türkiye ve dünya gündeminde öne çıkan gelişmeler...

İSTANBUL, TEKİRDAĞ VE EDİRNE'DE 50 GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI ORGANİZATÖRÜ YAKALANDI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya; İstanbul, Tekirdağ ve Edirne'de 50 göçmen kaçakçılığı organizatörünün yakalandığını duyurdu. Şahıslardan 30'u tutuklanırken Yerlikaya, "Göçmen kaçakçılarına nefes aldırmamakta kararlıyız" ifadelerini kullandı.

Göçmen kaçakçılarına karşı sürdürülen operasyonlar başarıyla devam ediyor. Son olarak İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul merkezli olarak Edirne ve Tekirdağ'da eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 50 göçmen kaçakçılığı organizatörünün yakalandığını duyurdu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN FAİZ POLİTİKASINA MÜDAHALE EDERSE NE YAPACAK? ERKAN TAVRINI BELLİ ETTİ

Merkez Bankası Başkanlığı'na Hafize Gaye Erkan'ın getirilmesinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın faiz politikasına müdahale edip etmeyeceği tartışma konusu olmuştu. Bugün yeni döneme ilişkin önemli mesajlar veren Erkan, "TCMB tamamıyla bağımsız bir kurumdur. Atacağımız adımlar, veri odaklı ve şeffaf bir şekilde olacaktır. Bunun aksi düşünülemez." diyerek alınan kararların siyasi otoriteden bağımsız olacağını belirtti.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'na Mehmet Şimşek'in getirilmesiyle Merkez Bankası Başkanlığı görevinin verildiği Hafize Gaye Erkan, bugün yılın 3. Enflasyon Raporu'nu açıkladı. Yeni döneme ilişkin önemli mesajlar veren Erkan, Merkez Bankası'nın bağımsızlığına ve alınan kararların siyasi otoriteden bağımsız olacağını vurguladı.

BURÇİN BİLDİK, SAĞ SALİM'İN KADROSUNDAN NEDEN ÇIKARILDIĞINI ANLATTI: YÖNETMEN BİR KELİMEME TAKILDI

"Sağ Salim" filmiyle gönüllerde taht kuran oyuncu Burçin Bildik, Haberler.com'un YouTube kanalında yayınlanan Haber Bahane programına konuk oldu. Ünlü oyuncu filmin son serisinde neden rol almadığını anlattı. Bildik, yakın dostu da olan yönetmen Ersoy Güler'in kendisini bir cümlesinden dolayı filmin kadrosuna almadığını söyleyerek olayın gerçek yüzünü anlattı.

Gökay Kalaycıoğlu'nun sunumuyla Haberler.com'un YouTube kanalında yayınlanan Haber Bahane programının bu haftaki konuğu oyuncu Burçin Bildik oldu. Sağ Salim filmiyle milyonların tanıdığı isim olan Burçin Bildik filimn son serisinden yönetmenin egoist tavrından dolayı "Salim" karakterine uygun görülmediğini dile getirdi.

GERİLİM GECE GÜNDÜZ DEVAM EDİYOR! GALATASARAY'DAN FENERBAHÇE'Yİ ÇILDIRTACAK PAYLAŞIM

Galatasaray, Fenerbahçe'ye Wilfried Zaha transferi için cevap niteliğinde bir paylaşımda bulundu. Sarı-kırmızılılar sosyal medya hesaplarından Zaha t-shirtlerini GS Store'den satın alabileceğini duyuran bir paylaşım yaptılar.

Galatasaray, ezeli rakibi Fenerbahçe cephesinden Wilfried Zaha transferi için gelen açıklamaların ardından sosyal medyadan paylaşım yaptı.

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