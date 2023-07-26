Haberler.com Türkiye ve dünya haber gündemi: Haberler.com editörleri 26 Temmuz 2023'deki önemli haberleri ve haber başlıklarını sizler için derledi!
Gündem Haberleri
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Kamu Personel Seçme Sınavı yerleştirme sonuçları açıklandı. Adaylar sonuçlara ÖSYM'nin sitesinden erişebilecek.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca 6-13 Temmuz 2023 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2023/1 bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme işlemlerini tamamladı. Sonuçlar ÖSYM'nin sitesinde yayınlandı.
Kılıçdaroğlu'na yönelik yaptığı eleştiriler sonrası CHP'den ihraç edilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, karar sonrası bir açıklama yaptı. Bir kez daha CHP liderini hedef alan Özcan, "Bay Kemal, Atatürkçü kimseyi partide bırakmamakta kararlı. Vatansever olmayan, koltuk sevdalısı herkese hayırlı olsun. Sorosçulara, Fetöcülere, 10 Aralıkçılara teslim olan CHP yönetimince atılmak beni küçültmez. Bu mevcut yönetimden de başka bir şey beklemiyordum. " dedi.
Seçim başarısızlığının faturasını CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na kesen ve her fırsatta istifa çağrısı yapan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, CHP'den ihraç edildi. Karar sonrası sosyal medyadan bir açıklama yapan Özcan, bir kez daha Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı.
Model Caragh Eaton, tartıştığı erkek arkadaşının arabasından yere düşerek hayatını kaybetti. Savcılık, erkek arkadaşının modelin kafasına tabanca ile vurduğu ihtimali üzerinde duruyor. Davada cinayetle suçlanan erkek arkadaş ise suçlamaları reddediyor.
28 yaşındaki model Caragh Eaton, tartıştığı erkek arkadaşının arabasına yere düşerek hayatını kaybetti. Savcılık modelin ölümünü şüpheli bularak olayla ilgili soruşturma başlattı. Modelin erkek arkadaşı cinayetle suçlanıyor.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında Zalgiris'e karşı alınan 2-2'lik sonucun ardından açıklamalarda bulundu. Buruk, maçta kötü performans gösteren Nelsson'u eleştirdi ve takım savunmasının daha iyi olması gerektiğini söyledi.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında Zalgiris'e karşı alınan 2-2'lik sonucun ardından açıklamalarda bulundu.
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