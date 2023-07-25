Haberler.com Türkiye ve dünya haber gündemi: Haberler.com editörleri 25 Temmuz 2023'deki önemli haberleri ve haber başlıklarını sizler için derledi!

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25 TEMMUZ 2023 SALI TÜRKİYE VE DÜNYA GÜNDEMİNDE ÖNE ÇIKAN HABER GÜNDEMİ!

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YUNANİSTAN'DAKİ ORMAN YANGINLARIUNDA 8. GÜN! YANGIN SÖNDÜRME UÇAĞI DÜŞTÜ, İŞTE O ANLAR

Yunanistan'da orman yangınlarının 8. gününde alevlerle mücadele sürerken bir yangın söndürme uçağı düştü. Bölgeye kurtarma helikopteri sevk edildi, 2 pilotun akıbeti bilinmiyor. Öte yandan, uçağın düşüş anı kameraya yansıdı.

Yunanistan'ın Rodos adasında 8 gündür devam eden orman yangınlarıyla mücadele sürüyor. Yangın nedeniyle adadan on binlerce kişi tahliye edilmişti. Adada Laerma ve Eleousa bölgelerinde tehlike devam ediyor. Ayrıca Türk uçakları da bölgedeki yangınlara müdahale ediyor. Öte yandan bugün Eğriboz adasındaki yangına müdahale eden yangın söndürme uçağı düştü. Uçakta 2 pilottan henüz bir haber yok.

YENİDEN REFAH PARTİSİ'NDEN CUMHUR İTTİFAKI ÇIKIŞI: SEÇİM DÖNEMİNDE GEÇİCİ İŞBİRLİĞİ YAPTIK, BİZ MUHALEFET PARTİSİYİZ

Seçimlere Cumhur İttifakı çatısı altında giren Yeniden Refah Partisi'nden çok konuşulacak bir çıkış geldi. Şu an ittifakın içinde olmadıklarını belirten YRP Genel Başkanvekili Doğan Aydan, "Genellikle halkta yanlış bir izlenim var. Bizi iktidarın ortağı sanıyorlar. Seçim süresince geçici bir iş birliği yaptık. Seçimden sonra iki parti yan yana gelir, bir ittifak sözleşmesi yaparsa biz iktidarın bir parçası oluruz. Değilse, biz şu anda 5 milletvekili olan bir muhalefet partisiyiz" dedi.

Milletvekili seçimlerine Cumhur İttifakı çatısı altında giren ve yüzde 2.81 oy alarak 5 milletvekili çıkaran Yeniden Refah Partisi'nden (YRP) ses getirecek bir ittifak çıkışı geldi. Seçim döneminde geçici işbirliği yaptıklarını söyleyen YRP Genel Başkanvekili Doğan Aydan, şu an iktidar değil, muhalefet partisi olduklarını söyledi.

DÜNYACA ÜNLÜ OYUNCU EVA MENDES'İN TÜRKAN ŞORAY HAYRANLIĞI! "İKON" NOTUYLA PAYLAŞTI

Dünyaca ünlü oyuncu Eva Mendes, Yeşilçam'ın "Sultan" lakaplı oyuncusu Türkan Şoray'ı "İkon" başlığıyla paylaştı. Ünlü yıldızın paylaşımına Türk takipçileri beğeni ve yorum yağdırdı.

Hollywood'un yıldız oyuncularından Eva Mendes, yaptığı paylaşımla özellikle Türk takipçilerini şaşırttı. Güzel oyuncu Yeşilçam'ın Sultanı Türkan Şoray'ı "İkon" başlığıyla paylaştı.

MODERATÖR HEMEN ARAYA GİRDİ! BBC MUHABİRİNİN, FAS KADIN MİLLİ TAKIM KAPTANINA SORDUĞU SORU AKIL ALIR CİNSTEN DEĞİL

BBC muhabiri, Fas Kadın Milli Takım kaptanı Ghizlane Chebbak'a basın toplantısında takımın eşcinsel oyuncuları olup olmadığını sordu. Olayın ardından açıklamalarda bulunan BBC sözcüsü, bu soru için özür diledi.

BBC yetkilileri, bir muhabirin Fas kaptanı Ghizlane Chebbak'a basın toplantısında "uygunsuz" bir soru sorması üzerine özür diledi.

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