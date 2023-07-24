Haberler.com Türkiye ve dünya haber gündemi: Haberler.com editörleri 24 Temmuz 2023'deki önemli haberleri ve haber başlıklarını sizler için derledi!

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24 TEMMUZ 2023 PAZARTESİ TÜRKİYE VE DÜNYA GÜNDEMİNDE ÖNE ÇIKAN HABER GÜNDEMİ!

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İSRAİL'DE PROTESTOLARA NEDEN OLAN TARTIŞMALI YARGI REFORMU, PARLAMENTODA KABUL EDİLDİ

İsrail Parlamentosu, Yüksek Mahkeme'nin yetkilerini sınırlayan ve halk tarafından protesto edilen tartışmalı yargı reformu yasasını onayladı. İsrail'de vatandaşlar yaklaşık 7 aydır Başbakan Netanyahu'nun evinin önü dahil her noktada eylem düzenliyordu.

İsrail Parlamento Sözcüsü, parlamentonun Başbakan Benjamin Netanyahu hükümeti tarafından sunulan ve Yüksek Mahkeme'nin bazı yetkilerini kısıtlayan tartışmalı bir tasarıyı oylayarak yasalaştırdığını duyurdu. Muhalefet milletvekilleri protesto amacıyla genel kurulu terk ederken, tasarı 64-0 oyla kabul edildi.

GELECEK PARTİSİ'NDEN KILIÇDAROĞLU-ÖZDAĞ PROTOKOLÜNE TEPKİ: SİYASİ VE AHLAKİ DEĞERİ YOKTUR

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçimde kendisine destek veren Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile 3 bakanlık vermek için imzaladığı gizli protokol siyasetin gündeminden düşmüyor. Gelecek Partisi'nden yapılan açıklamada, "Bilgimiz ve onayımız dışında kişiler arasından mahfuz tutulan herhangi bir protokolün bizim açımızdan siyasi ve ahlaki değeri yoktur" ifadeleri yer aldı.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun ikinci tur seçimi öncesi Ümit Özdağ'a MİT ve 3 bakanlık sözü verdiği gizli mutabakatla ilgili Gelecek Partisi'nden bir değerlendirme geldi. Açıklamada CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ arasında yapılan gizli protokole ilişkin "Bilgimiz ve onayımız dışında kişiler arasından mahfuz tutulan herhangi bir protokolün bizim açımızdan siyasi ve ahlaki değeri yoktur" denildi.

SAFİYE FAİK ÇİFTİ YİNE YAPTI YAPACAĞINI! DANSLARI, İZLEYENLERİ KIRDI GEÇİRDİ

Safiye Soyman ve Faik Öztürk'in yaptığı dans sosyal medyaya damga vurdu. Gülşen'in şarkısıyla dans eden ikili görenleri kırdı geçirdi.

Magazin dünyasının sempatik çiftleri arasında gösterilen Safiye Soyman ve Faik Öztürk, tatilden eğlenceli anlarını sosyal medya hesaplarından paylaşıyor. Son olarak ikilinin dans ettiği anlar, sosyal medyada olay oldu.

FENERBAHÇE, KONFERANS LİGİ'NDE 3. ÖN ELEME TURUNA YÜKSELMESİ HALİNDE DİFFERDANGE-MARİBOR EŞLEŞMESİNİN GALİBİYLE KARŞILAŞACAK

Fenerbahçe, Konferans Ligi'nde 3. ön eleme turuna yükselmesi halinde Differdange-Maribor eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Temsilcimiz Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turunda Zimbru'yu elemesi durumunda 3. eleme turundaki rakibi Differdange-Maribor galibi olacak.

İşte eşleşmeler;

Beşiktaş/Tirana - Zeljeznicar-Neftçi Bakü

Fenerbahçe/Zimbru - Differdange / Maribor

Adana Demirspor/Cluj - NK Osijek / ZTE

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