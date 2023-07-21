Haberler.com Türkiye ve dünya haber gündemi: Haberler.com editörleri 21 Temmuz 2023'deki önemli haberleri ve haber başlıklarını sizler için derledi!

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21 TEMMUZ 2023 CUMA TÜRKİYE VE DÜNYA GÜNDEMİNDE ÖNE ÇIKAN HABER GÜNDEMİ!

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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN EMEKLİ ZAMMI AÇIKLAMASI: YIL SONU YENİDEN DEĞERLENDİRME YAPILABİLİR

Körfez turu dönüşü gazetecilere açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, emeklileri heyecanlandıran bir mesaj verdi. Erdoğan, "Memura, işçiye ve emekliye bütçe şartlarını zorlayarak yapabileceğimiz en iyi zammı yaptık. Yıl sonu itibarıyla emekli zammını yeniden değerlendirmemiz söz konusu" dedi.

Seyyanen zam beklentilerine rağmen emekli aylıklarına sadece yüzde 25 zam yapıldı. Konu Türkiye'nin gündemine otururken Cumhurbaşkanı Erdoğan emeklileri heyecanlandıran bir açıklamada bulundu. Erdoğan, "Emekliler noktasında da yıl sonu itibarıyla yeniden bir değerlendirme yapmamız söz konusu. Memura, işçiye ve emekliye bütçe şartlarını zorlayarak yapabileceğimiz en iyi zammı yaptık. Kimseyi enflasyona ezdirmeyeceğimize dair söz verdik ve şu ana kadar da ezdirmedik." dedi.

İYİ PARTİLİ BİLGE YILMAZ'DAN KILIÇDAROĞLU'NA ZEHİR ZEMBEREK SÖZLER

28 Mayıs seçimlerini Millet İttifakı'nın kazanması halinde ekonominin başına getirileceği öne sürülen İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Bilge Yılmaz, bomba bir açıklamada bulundu. Yılmaz, "Kılıçdaroğlu'nun adaylığına engel olamadığım için milletimizden samimi olarak özür diliyorum. Ve bu özrü, sadece Kılıçdaroğlu'nun adaylığı elde etmek için kullandığı yöntemlerle yeteri kadar mücadele edemediğim için diliyorum." dedi.

14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimlerinin yankıları sürerken, Millet İttifakı'nın seçimleri kazanması halinde ekonominin başına getirileceği iddia edilen Bilge Yılmaz'dan önemli bir açıklama geldi. İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı olan Yılmaz, "Kendi adıma, geride bıraktığımız seçimlerde Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına engel olamadığım için milletimizden samimi olarak özür diliyorum. Bu ülke insanının umutlarını ve kurumlarını, kendi şahsi mülküymüş gibi kapalı kapılar ardında pazarlamak ve yola birlikte çıktığı ortaklarının arkasından iş çevirmek ne demokratik teamüllere ne de siyasi etiğe sığar." ifadelerini kullandı.

SAADETTİN SARAN, DENİZİN ORTASINDA BOZULAN BOTUNU YÜZEREK KARAYA ÇEKTİ

Saran Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin Saran, botuyla denize açıldığı esnada talihsiz bir olay yaşadı. Denizin ortasında botu arıza yapan ünlü isim, harekete geçti ve botu iple kendisine bağlayarak yüzerek karaya çekti.

Kariyerinin yanı sıra adı Birce Akalay ve Emina Jahovic gibi isimlerle aşk dedikodularına karışan Saran Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin Saran, bu sefer de tatilde yaşadığı olayla gündeme geldi. Denizin ortasında botu bozulan Saran, yüzerek botu karaya çıkardı.

PENDİKSPOR'DAN AĞIZLARI AÇIK BIRAKACAK TRANSFER! DÜNYACA ÜNLÜ GOLCÜ, İSTANBUL'A GELDİ

Deneyimli golcü Anthony Modeste ve menajeri, Süper Lig'in yeni ekibi Pendikspor ile görüşme yapmak için İstanbul'a geldi.

Borussia Dortmund ile sözleşmesi sona eren dünyaca ünlü golcü Anthony Modeste, Pendikspor yolunda. Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre deneyimli santrfor ile menajeri, İstanbul ekibi ile görüşmek Türkiye'ye geldi.

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