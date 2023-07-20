Haberler.com Türkiye ve dünya haber gündemi: Haberler.com editörleri 20 Temmuz 2023'deki önemli haberleri ve haber başlıklarını sizler için derledi!

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20 TEMMUZ 2023 PERŞEMBE TÜRKİYE VE DÜNYA GÜNDEMİNDE ÖNE ÇIKAN HABER GÜNDEMİ!

Türkiye'de ve dünyada meydana gelen olaylar ve gelişmeleri anlık olarak okurlarına aktaran Haberler.com'un haberleri ile güncel, politika, spor, magazin, kültür, sanat, dünya ve diğer tüm kategorilerde güncel haberlere ulaşabilirsiniz. İşte, Türkiye ve dünya gündeminde öne çıkan gelişmeler...

MERKEZ BANKASI FAİZ ORANINI YÜZDE 15'TEN YÜZDE 17.5'E YÜKSELTTİ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, politika faizini temmuz ayında 2.5 baz puan artırarak yüzde 17.5'e çıkardı.

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, Hafize Gaye Erkan başkanlığında ikinci kez toplandı. Kurul, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 15'ten yüzde 17.5 düzeyine yükseltilmesine karar verdi.

MELİH GÖKÇEK VE VEYSEL TİRYAKİ GÖRÜŞMESİ SİYASET KULİSLERİNİ SALLADI

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Dr. Veysel Tiryaki ile gerçekleştirdiği görüşme, siyaset kulislerini hareketlendirdi. Başkent Ankara'da uzun yıllar görev yapmış olan ve Ankara'nın en başarılı iki belediye başkanı olarak nitelendirilen Gökçek ve Tiryaki'nin, yerel seçimlere yaklaşık 9 ay kala bir araya gelmeleri dikkat çekti.

Uzun yıllar Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini yapan Melih Gökçek, Altındağ Belediye Başkanı olarak üç dönem boyunca başarılı bir şekilde görev yapmış olan Dr. Veysel Tiryaki ile bir araya geldi.

NUSRET, GELEN TEPKİLERİN ARDINDAN LONDRA'DAKİ RESTORANINDA FİYATLARI DÜŞÜRDÜ

Dünyaca ünlü kasap Nusret, Londra restoranındaki yüksek fiyatlarla ilgili gelen tepkilerin ardından fiyatları düşürdü. Nusret, hafta içi 12:00-17:00 saatleri arasında kişi başı 39 sterlinlik bir öğle yemeği menüsü ekledi.

Dünyaca genelinde restoranları bulunan ünlü kasap Nusret, Londra'da bulunan restoranındaki yüksek fiyatlarla ilgili gelen tepkilerin ardından önemli bir değişiklik yaptı. Fiyatları aşağı çeken Nusret, menüye 39 sterlinlik bir öğle yemeği de ekledi.

REAL MADRİD'İN HOCASI ANCELOTTİ, ARDA GÜLER'E ÖZEL PROGRAM HAZIRLATTI! İKİ KONUYU ACİLEN ÇÖZMESİ GEREKİYOR

Real Madrid ile ABD kampında bulunan Arda Güler için teknik direktör Carlo Ancelotti özel bir antrenman programı hazırlattı. İtalyan hoca, genç yıldızın kilo ve güç kazanmasını istiyor.

Real Madrid'e transfer olduğu günden bu yana performansıyla büyüleyen Arda Güler, ABD kampında ilk kez sahaya çıkacak. İspanyol basınında yer alan habere göre, genç yıldız için özel bir antrenman programı hazırlatan teknik direktör Ancelotti, Arda Güler'in kilo almasını ve güçlenmesini istiyor.

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