Haberler.com Türkiye ve dünya haber gündemi: Haberler.com editörleri 19 Temmuz 2023'deki önemli haberleri ve haber başlıklarını sizler için derledi!

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19 TEMMUZ 2023 ÇARŞAMBA TÜRKİYE VE DÜNYA GÜNDEMİNDE ÖNE ÇIKAN HABER GÜNDEMİ!

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GİZLİ GÖRÜŞME İFŞA OLDU, CHP MYK OLAĞANÜSTÜ TOPLANDI! İMAMOĞLU'NUN YANINDA YER ALAN 2 İSİM KATILMADI

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP'nin önemli isimlerinin gizli toplantılarına dair görüntülerin ortaya çıkmasının ardından CHP MYK toplandı. Toplantıda gizli görüşmede yer alan CHP Grup Başkanı Özgür Özel ve CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın yer almazken; Kılıçdaroğlu'nun videoda yer alan isimlerin istifasını isteyebileceği konuşuluyor.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun CHP'nin önemli isimleriyle yaptığı online toplantıya ait olduğu öne sürülen bir kayıt, "İmamoğlu'nun değişim A Takımı ile gizli darbe toplantısı!" notuyla paylaşıldı. Olay büyük yankı uyandırırken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin MYK'sını topladı. Toplantıda, gizli görüşmede bulunan CHP Grup Başkanı Özgür Özel ve CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın bulunmadı. Öte yandan kulislerde Kılıçdaroğlu'nun, gizli görüşmede bulunan isimlerin istifasını isteyebileceği konuşuluyor.

CHP'DEN İFŞA OLAN GİZLİ TOPLANTIYA SERT TEPKİ! İFADELER, EKREM İMAMOĞLU'NU KARA KARA DÜŞÜNDÜRECEK

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun CHP'nin önde gelen isimleriyle yaptığı gizli online toplantıya ait görüntüler sızdırıldı. Olay büyük yankı uyandırırken CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak, "Partimizin geleneklerine uymayan, hiyerarşisini dikkate almayan, etik olmayan toplantıları doğru bulmuyoruz. Yarışmaya evet diyoruz ama bu süreçte partimizin yıpratılmasını da doğru bulmuyoruz" dedi.

CHP, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve partinin ileri gelenleri arasında yapılan gizli toplantının ifşasıyla çalkalanıyor. Görüntüler CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı "gizli darbe" şeklinde yorumlanırken; CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak, basın toplantısında konuyla ilgili "Partimizin geleneklerine uymayan, hiyerarşisini dikkate almayan, etik olmayan toplantıları doğru bulmuyoruz. Yarışmaya evet diyoruz ama bu süreçte partimizin yıpratılmasını da doğru bulmuyoruz" ifadelerini kullandı.

EŞİ ÖZKAN UĞUR'UN ÖLÜMÜYLE YIKILAN AYSUN ASLAN'DAN YÜREK SIZLATAN PAYLAŞIM: BUNDAN SONRASI KARANLIK

8 Temmuz'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Özkan Uğur'un eşi Aysun Aslan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yürek sızlattı. Kendisini eksilmiş olarak hissettiğini söyleyen acılı eş, "Bundan sonrası sensiz bir kara delik" dedi.

3. kez lenfomaya yakalanan MFÖ grubunun solisti Özkan Uğur, 8 Temmuz'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Eşinin ölümüyle yıkılan Aysun Aslan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla herkesi duygulandırdı.

DÜNYA, ARDA TURAN'IN SON HALİNİ KONUŞUYOR: BU GERÇEK OLAMAZ

Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan'ın antrenmanda çektirdiği fotoğraf dünya basınında da yankı buldu. Eski Barcelonalı futbolcu için Katalan devine yakın bir hesaptan paylaşılan görsele birçok yabancı futbolsever yorum yaptı. Arda'nın Messi ile aynı yaşta olduğuna dikkat çeken futbolseverler "46 yaşında gibi" ve "Bu gerçek olamaz" ifadelerini kullandı.

Trendyol 1. Lig ekibi Eyüpspor'un teknik direktörü Arda Turan'ın antrenmandaki fotoğrafı sosyal medyada çok konuşuldu. Çiçeği burnunda hocanın beyazlamış saçı ve sakalı dünya basınında da geniş yer buldu. Dailymail, Barcelona'ya yakın bir hesabın paylaştığı Arda Turan fotoğrafına, yabancı futbolseverlerin yaptığı yorumları haberleştirdi.

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