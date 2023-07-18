Haberler.com Türkiye ve dünya haber gündemi: Haberler.com editörleri 18 Temmuz 2023'deki önemli haberleri ve haber başlıklarını sizler için derledi!

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18 TEMMUZ 2023 SALI TÜRKİYE VE DÜNYA GÜNDEMİNDE ÖNE ÇIKAN HABER GÜNDEMİ!

Türkiye'de ve dünyada meydana gelen olaylar ve gelişmeleri anlık olarak okurlarına aktaran Haberler.com'un haberleri ile güncel, politika, spor, magazin, kültür, sanat, dünya ve diğer tüm kategorilerde güncel haberlere ulaşabilirsiniz. İşte, Türkiye ve dünya gündeminde öne çıkan gelişmeler...

DOLAR, EURO VE ALTIN DURDURULAMIYOR! TARİHİ RAKAMLARI GÖRDÜLER

Yurt içi piyasaların odağı perşembe günü açıklanacak faiz kararına çevrilirken; gram altın, dolar/TL ve euro/TL yeni rekor seviyelere ulaştı. Saat 14.50 itibariyle dolar 26.98, euro 30.32, gram altın ise 1.708 TL'den işlem görüyor.

Perşembe günü açıklanacak faiz kararı öncesi döviz kurları ve değerli metallerde süren yükseliş hareketi yeni rekorları da beraberinde getirdi. Güne yükselişle başlayan dolar, euro ve altın gün içinde bu yöndeki eğilimini devam ettirdi. Saat 14.50 itibariyle dolar 26.98, euro 30.32, gram altın ise 1.708 TL'den işlem görüyor.

CUMHURİYET TARİHİNİN EN BÜYÜK SAVUNMA SÖZLEŞMESİ! SUUDİ ARABİSTAN TÜRKİYE'DEN İHA SATIN ALIYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan Körfez turu kapsamında dün Suudi Arabistan'a gitti. Anlaşmaların imzalandığı görüşmenin ardından Suudi Savunma Bakanı Prens Halid bin Selman, Baykar'dan İHA satın alacaklarını duyurdu. Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar da bu haberi "Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük savunma ve havacılık ihracatı sözleşmesi hayırlı ve uğurlu olsun" sözleriyle ilan etti.

Suudi Arabistan Savunma Bakanı Prens Halid bin Selman, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ziyaretinde imzalanan anlaşma kapsamında Suudi Arabistan'ın Türkiye'den İHA satın alacağını açıkladı. Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar da yaptığı açıklamada, "Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı ile Bayraktar AKINCI TİHA ihracatı ve iş birliği sözleşmesi imzaladık. Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük savunma ve havacılık ihracatı sözleşmesi hayırlı ve uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.

DEFNE SAMYELİ, 5 BİN TL'YE NEMLENDİRİCİ SATILMASINA İSYAN ETTİ: MAAŞ ÖDER GİBİ

Yıllar meydan okuyan güzelliği ve fiziğiyle her daim adından söz ettiren Defne Samyeli, 5 bin TL nemlendirici krem satılmasına isyan etti. Maaş öder gibi krem almanın gerekli olmadığını söyleyen Samyeli "Vereceğiniz para içinize oturuyorsa cildinize fayda sağlamaz, psikolojinizi bozar" dedi.

Şarkıcılık kariyerinin yanı sıra oyunculuk da yapan ve son olarak Aldatmak dizisinde rol alan Defne Samyeli, YouTube kanalında program yapmaya başladı. Son videosunda güzellikle ilgili konuşan ünlü isim, 5 bin TL'ye nemlendirici krem satılmasına isyan etti.

RAMS GLOBAL İLE İSİM SPONSORLUĞU ANLAŞMASI İMZALAYAN BAŞAKŞEHİR FK'NİN YENİ ADI RAMS BAŞAKŞEHİR OLDU

Başakşehir FK ile RAMS Global arasında imzalanan kulüp isim sponsorluğu anlaşmasıyla birlikte kulübün adında değişikliğe gidildi. İstanbul ekibinden yapılan açıklamada, takımın 2023-2024 sezonu itibarıyla üç sezon boyunca RAMS Başakşehir adıyla Trendyol Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda mücadele edeceği belirtildi.

Süper Lig ekibi Başakşehir, RAMS Global ile isim sponsorluğu anlaşması imzaladı. İstanbul ekibi önümüzdeki 3 sezon boyunca Trendyol Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda RAMS Başakşehir adıyla mücadele edecek.

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