Haberler.com Türkiye ve dünya haber gündemi: Haberler.com editörleri 17 Temmuz 2023'deki önemli haberleri ve haber başlıklarını sizler için derledi!

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17 TEMMUZ 2023 PAZARTESİ TÜRKİYE VE DÜNYA GÜNDEMİNDE ÖNE ÇIKAN HABER GÜNDEMİ!

Türkiye'de ve dünyada meydana gelen olaylar ve gelişmeleri anlık olarak okurlarına aktaran Haberler.com'un haberleri ile güncel, politika, spor, magazin, kültür, sanat, dünya ve diğer tüm kategorilerde güncel haberlere ulaşabilirsiniz. İşte, Türkiye ve dünya gündeminde öne çıkan gelişmeler...

KÖRFEZ TURU ÖNCESİ ERDOĞAN'DAN KRİTİK AÇIKLAMA: ÖNCELİĞİMİZ ORTAK YATIRIM VE TİCARİ FAALİYETLER OLACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan'a hareketi öncesinde Atatürk Havalimanı'nda basın toplantısında konuştu. Erdoğan, "Ziyaretlerde önceliğimiz ortak yatırım ve ticari faaliyetler olacak" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün başlayacak Körfez turunda sırasıyla Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'ni ziyaret edecek. Yolculuk öncesi havalimanında açıklamalarda bulunan Erdoğan, "Ziyaretimiz esnasında öncelikli hedefimiz ortak yatırım ve ticari faaliyetler olacak. Kazan-kazan anlayışıyla neler yapabileceğimizi değerlendireceğiz." ifadelerini kullandı.

YENİDEN REFAH PARTİSİ'NDE "VERGİ" ÇATLAĞI! ERBAKAN'IN DANIŞMANI ZEHİR ZEMBEREK SÖZLERLE İSTİFA ETTİ

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Danışmanı Prof. Dr. Serhat Fındık, vatandaşlara ek vergi yükü getiren düzenlemelerin görüşüldüğü oylamaya katılmayan partisine tepki göstererek istifa kararı aldı. Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Fındık, "Milletimizi temsil ettiğimizi düşünmüştüm, yanılmışım. Büyük hayal kırıklığı içindeyim" ifadelerini kullandı.

TBMM'deki vergi düzenlemeleriyle ilgili görüşmelere katılmayan Yeniden Refah Partisi istifa depremiyle sarsıldı. Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Danışmanı Prof. Dr. Serhat Fındık, "Büyük hayal kırıklığı içindeyim" notunu düşerek partisinden istifa ettiğini duyurdu.

WİMBLEDON FİNALİNDE İLGİNÇ ANLAR! KATE MİDDLETON, TOP TOPLAYICI ÇOCUĞU GÖRMEZDEN GELDİ

İspanyol tenisçi Carlos Alcaraz'ın Novak Djokovic'e karşı zaferiyle sonuçlanan maçta Kate Middleton'ın top toplayıcı çocuğu görmezden gelerek elini sıkmaması tepki çekti.

Galler Prensi Prens William ve Galler Prensesi Kate Middleton, dün Wimbledon Erkekler Final maçını iki çocuğu Prens George ve Prenses Charlotte ile birlikte izledi. Kupa verme törenini üstlenen Galler Prensesi, karşılama esnasında top toplayıcısını es geçmesi dikkat çekti.

SAMATTA, FENERBAHÇE'DEN RESMEN AYRILDI! YENİ ADRESİ PAOK

Mbwana Samatta, Fenerbahçe'den ayrılarak PAOK'a transfer oldu. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Yeni sezon yapılanmasını sürdüren Profesyonel Futbol Takımımızda futbolcularımızdan Mbwana Samatta, Yunanistan'ın Paok Kulübüne transfer olmuştur." ifadeleri kullanıldı.

Fenerbahçe'de beklenen ayrılık resmen gerçekleşti. Sarı-lacivertliler, 2 sezondur kiraladığı Samatta'yı bonservisiyle Yunan ekibi PAOK'a gönderdi.

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