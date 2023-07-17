Haberler.com Türkiye ve dünya haber gündemi: Haberler.com editörleri 17 Temmuz 2023'deki önemli haberleri ve haber başlıklarını sizler için derledi!
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Haberler.com editörleri tarafından seçilen gündemdeki en önemli haberler. Enflasyon haberleri, 6'lı masa haberleri, Cumhurbaşkanı adayları haberleri, NATO haberleri, Süper Lig maç sonuçları, koronavirüs haberleri, zam haberleri, spor haberleri ve magazin dünyasında yaşanan son 17 Temmuz 2023 Pazartesi gelişmelerini Haberler.com'dan takip edebilirsiniz.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan'a hareketi öncesinde Atatürk Havalimanı'nda basın toplantısında konuştu. Erdoğan, "Ziyaretlerde önceliğimiz ortak yatırım ve ticari faaliyetler olacak" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün başlayacak Körfez turunda sırasıyla Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'ni ziyaret edecek. Yolculuk öncesi havalimanında açıklamalarda bulunan Erdoğan, "Ziyaretimiz esnasında öncelikli hedefimiz ortak yatırım ve ticari faaliyetler olacak. Kazan-kazan anlayışıyla neler yapabileceğimizi değerlendireceğiz." ifadelerini kullandı.
Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Danışmanı Prof. Dr. Serhat Fındık, vatandaşlara ek vergi yükü getiren düzenlemelerin görüşüldüğü oylamaya katılmayan partisine tepki göstererek istifa kararı aldı. Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Fındık, "Milletimizi temsil ettiğimizi düşünmüştüm, yanılmışım. Büyük hayal kırıklığı içindeyim" ifadelerini kullandı.
TBMM'deki vergi düzenlemeleriyle ilgili görüşmelere katılmayan Yeniden Refah Partisi istifa depremiyle sarsıldı. Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Danışmanı Prof. Dr. Serhat Fındık, "Büyük hayal kırıklığı içindeyim" notunu düşerek partisinden istifa ettiğini duyurdu.
İspanyol tenisçi Carlos Alcaraz'ın Novak Djokovic'e karşı zaferiyle sonuçlanan maçta Kate Middleton'ın top toplayıcı çocuğu görmezden gelerek elini sıkmaması tepki çekti.
Galler Prensi Prens William ve Galler Prensesi Kate Middleton, dün Wimbledon Erkekler Final maçını iki çocuğu Prens George ve Prenses Charlotte ile birlikte izledi. Kupa verme törenini üstlenen Galler Prensesi, karşılama esnasında top toplayıcısını es geçmesi dikkat çekti.
Mbwana Samatta, Fenerbahçe'den ayrılarak PAOK'a transfer oldu. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Yeni sezon yapılanmasını sürdüren Profesyonel Futbol Takımımızda futbolcularımızdan Mbwana Samatta, Yunanistan'ın Paok Kulübüne transfer olmuştur." ifadeleri kullanıldı.
Fenerbahçe'de beklenen ayrılık resmen gerçekleşti. Sarı-lacivertliler, 2 sezondur kiraladığı Samatta'yı bonservisiyle Yunan ekibi PAOK'a gönderdi.
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