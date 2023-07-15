Haberler.com Türkiye ve dünya haber gündemi: Haberler.com editörleri 15 Temmuz 2023'deki önemli haberleri ve haber başlıklarını sizler için derledi!

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15 TEMMUZ 2023 CUMARTESİ TÜRKİYE VE DÜNYA GÜNDEMİNDE ÖNE ÇIKAN HABER GÜNDEMİ!

Türkiye'de ve dünyada meydana gelen olaylar ve gelişmeleri anlık olarak okurlarına aktaran Haberler.com'un haberleri ile güncel, politika, spor, magazin, kültür, sanat, dünya ve diğer tüm kategorilerde güncel haberlere ulaşabilirsiniz. İşte, Türkiye ve dünya gündeminde öne çıkan gelişmeler...

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN 15 TEMMUZ MESAJI: DARBECİLERE GEÇİT VERMEYEN KARDEŞLERİME ŞÜKRANLARIMI SUNUYORUM

Cumhurbaşkanı Erdoğan 15 Temmuz hain darbe girişiminin 7. yıl dönümü nedeniyle bir mesaj paylaştı. Erdoğan; "15 Temmuz'da devletine, milletine, istiklâline, iradesine sahip çıkarken şehit düşen kahramanlarımıza Allah'tan rahmet diliyor, Gazilikle şereflenen, darbecilere geçit vermeyen tüm kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz 2016 yılında FETÖ tarafından gerçekleştirilen hain darbe girişiminin 7. yıl dönümü nedeniyle bir paylaşım yaptı.

DIŞİŞLERİ BAKANI HAKAN FİDAN: DÜNYAYI FETÖ'YE DAR ETMEYE DEVAM EDECEĞİZ

Endonezya Dışişleri Bakanı Marsudi ile ortak basın toplantısı düzenleyen Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, FETÖ ile mücadeleye ilişkin mesajlar verdi. Birçok ülkede örgütün faaliyet gösteren oluşumlarının kapatılmasını sağladıklarını vurgulayan Fidan, "Yeni dönemde de kurumlarımızla tam eşgüdüm ve dostlarımızla etkin işbirliği içinde dünyayı FETÖ'ye dar etmeye devam edeceğiz"

Endonezya'da katıldığı toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Dıişleri Bakanı Hakan Fidan, "Bugün buradan Cakarta'dan ilan etmek istiyorum. Yeni dönemde de kurumlarımızla tam eşgüdüm ve dostlarımızla etkin işbirliği içinde dünyayı FETÖ'ye dar etmeye devam edeceğiz" dedi.

BARIŞ ATAY, MECLİS'E GİREMEDİĞİ İÇİN TÜRKİYE'Yİ TERK ETTİĞİ İDDİASINI YALANLADI

Seçimde meclise giremeyen oyuncu Barış Atay'ın doğduğu yer olan Almanya'ya yerleştiği ve orada tiyatro yapacağı iddia edildi. Ülkeyi terk ettiği konuşulan Atay, sosyal medya hesabından iddiayı yalanladı.

Türkiye İşçi Partisi'nden Antalya 2. sıra milletvekili adayı olan oyuncu Barış Atay'ın Meclis'e giremediği için ülkeyi terk ettiği ileri sürüldü. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Atay, iddianın doğru olmadığını söyledi.

ARSENAL, WEST HAM UNİTED'DAN DECLAN RİCE'I REKOR BEDELLE RENKLERİNE BAĞLADI

Arsenal, West Ham United'dan Declan Rice'ı 120 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattı. Bu rakam bir İngiliz futbolcu için ödenen en yüksek bonservis oldu. Rice aynı zamanda Arsenal tarihinin en pahalı transferi olarak kayıtlara geçti.

Premier Lig'de geçen sezon şampiyonluğu son düzlükte Manchester City'e kaptıran Arsenal, rekor bir transfer yaptı. Topçular, West Ham United'dan Declan Rice'ı 120 milyon euro bedelle kadrosuna kattı.

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