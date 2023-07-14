Haberler.com Türkiye ve dünya haber gündemi: Haberler.com editörleri 14 Temmuz 2023'deki önemli haberleri ve haber başlıklarını sizler için derledi!

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14 TEMMUZ 2023 CUMA TÜRKİYE VE DÜNYA GÜNDEMİNDE ÖNE ÇIKAN HABER GÜNDEMİ!

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ERDOĞAN, NATO ZİRVESİNDEKİ GÖRÜŞMEYİ ANLATTI: MİÇOTAKİS'TEN 2 TALEBİM OLDU

Cuma Namazı çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Zirvesi'nde Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile yaptığı görüşmeye ilişkin açıklamalarda bulundu. Toplantıda Miçotakis'ten iki talepte bulunduğunu aktaran Erdoğan, "Benim kendilerinden özellikle istediğim konu başlıkları, bir Batı Trakya'daki sorunlar, iki müftülerle ilgili konu. Önce büyükelçilerimiz bir araya gelecekler sonra atılması gereken adımları atacağız" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da Hz. Ali Camii'nde cuma namazının ardından açıklamalarda bulundu. Litvanya'da gerçekleşen NATO Zirvesi'nde Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile yaptığı toplantıda kendisinden iki talepte bulunduğunu aktaran Erdoğan, "Benim kendilerinden özellikle istediğim konu başlıkları, bir Batı Trakya'daki sorunlar, iki müftülerle ilgili konu. Önce büyükelçilerimiz bir araya gelecekler sonra atılması gereken adımları atacağız" ifadelerini kullandı.

KILIÇDAROĞLU, FENOMEN JAHREİN'E 200 BİN LİRALIK MANEVİ TAZMİNAT DAVASI AÇTI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Jahrein" olarak tanınan sosyal medya fenomeni Ahmet Sonuç'a 200 bin liralık manevi tazminat davası açtı. Davada, Sonuç'un Kılıçdaroğlu'na hakaret ve iftira içeren paylaşımlarda bulunduğu belirtilerek tazminat talep edildi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Jahrein" adlı sosyal medya fenomeni Ahmet Sonuç'a 200 bin liralık manevi tazminat davası açtı.

ROBERT DE NİRO'NUN TORUNUNUN ÖLÜMÜYLE İLGİLİ BİR UYUŞTURUCU MADDE SATICISI TUTUKLANDI

Robert De Niro'nun 19 yaşındaki torunu Leandro De Niro Rodriguez, fentanil katkılı haplar nedeniyle yaşamını yitirdi. Uyuşturucu satıcısı olarak bilinen bir kadın Leandro'nun ölümüyle ilgili gözaltına alındıktan sonra tutuklandı.

Robert De Niro'nun 19 yaşındaki torunu Leandro De Niro Rodriguez, fentanil katkılı haplar nedeniyle yaşamını yitirdi. Olayla ilgili başlatılan soruşturmada bir kişi tutuklandı.

MADRİD'DE GENÇ KIZLARLAR FOTOĞRAF ÇEKTİREN ARDA GÜLER'İN TAVIRLARI OLAY OLDU! HERKES AYNI YORUMU YAPIYOR

Real Madrid'e transfer olan Arda Güler'e İspanya'da büyük bir ilgi var. Genç yıldız, Madrid sokaklarında genç kızlar tarafından sık sık durdurularak fotoğraf çektiriyor. O anlara ait video sosyal medyada gündem olurken, Arda Güler utangaç tavırlarıyla Lionel Messi'ye benzetildi.

Real Madrid'e transfer olduğu günden bu yana performansıyla İspanyolları büyüleyen Arda Güler'e taraftarlardan da büyük sevgi var. Genç kızlar, milli futbolcuyla fotoğraf çektirmek için adeta birbiriyle yarışıyor. O anların görüntülendiği bir videoda utangaç tavırlar sergileyen Arda Güler, Lionel Messi'ye benzetildi.

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