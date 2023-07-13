Haberler.com Türkiye ve dünya haber gündemi: Haberler.com editörleri 13 Temmuz 2023'deki önemli haberleri ve haber başlıklarını sizler için derledi!

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13 TEMMUZ 2023 PERŞEMBE TÜRKİYE VE DÜNYA GÜNDEMİNDE ÖNE ÇIKAN HABER GÜNDEMİ!

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"İSVEÇ'İN NATO'DA OLMASINI NASIL HAZMEDECEĞİZ" DEMİŞTİ! CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, UÇAKTAN İNER İNMEZ BAHÇELİ İLE GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO Zirvesi'nde İsveç'in ittifaka üye olması için beklenen yeşil ışığı yakarken MHP lideri Devlet Bahçeli ise "Milli varlığımızı tehdit eden, kanlı terör örgütlerine kucak açan, bunların terörist devşirmesine kendi başkentinde göz yuman bir ülkeyle bir güvenlik mimarisinin bünyesinde nasıl buluşacağız? Bunu nasıl hazmedeceğiz?" dedi. Gelişmeler merakla takip edilirken bugün zirveden dönen Erdoğan, ilk iş olarak Külliye'de Bahçeli'yi kabul etti.

Litvanya'da gerçekleşen NATO Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan; NATO'ya üye olmak için Türkiye'nin onayına muhtaç olan İsveç ile mutabakata vardı. İsveç'e NATO kapıları aralanırken grup toplantısında konuşan MHP lideri Devlet Bahçeli, "Milli varlığımızı tehdit eden, kanlı terör örgütlerine kucak açan, bunların terörist devşirmesine kendi başkentinde göz yuman bir ülkeyle bir güvenlik mimarisinin bünyesinde nasıl buluşacağız? Bunu nasıl hazmedeceğiz? Nitekim karar Sayın Cumhurbaşkanımızındır" dedi. Gelişmeler izlenirken bugün uçaktan inen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Külliye'de Bahçeli ile bir toplantı gerçekleştirdi.

TÜRKİYE'NİN AB SÜRECİ NASIL İLERLEYECEK? CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ZİRVE DÖNÜŞÜ DETAYLARI VERDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO Zirvesi dönüşünde uçakta açıklamalarda bulundu. Geçtiğimiz hafta "Türkiye için AB kapısını açın" diyen Erdoğan, sürece ilişkin bilgi verdi. Erdoğan "Avrupa Birliği üyelik sürecimizin yeniden canlandırılması noktasında olumlu bir kanaat hâkim. Türk ekonomisine çarpan etki yapacak Gümrük Birliğinin güncellenmesi müzakerelerini de hızlandıracağız. Vize serbestisinde de mesafe alacağımıza inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Litvanya'da gerçekleşen NATO Liderler Zirvesi dönüşün uçakta gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan Türkiye'nin AB süreciyle ilgili olarak, "Avrupa Birliği üyelik sürecimizin yeniden canlandırılması noktasında olumlu bir kanaat hâkim. Türk ekonomisine çarpan etki yapacak Gümrük Birliğinin güncellenmesi müzakerelerini de hızlandıracağız. Vize serbestisinde de mesafe alacağımıza inanıyorum." dedi.

AŞKIM KAPIŞMAK'IN "İYİ CİNSELLİK İÇİN ESMER ERKEK SEÇİN" DEMESİ TEPKİ ÇEKTİ

Davranış Bilimleri Uzmanı Aşkım Kapışmak'ın "Esmerler daha yoğun cinsellik yaşar, beyaz tenliler cinsellikten ziyada yan yana olmayı sever. İyi bir cinsellik istiyorsan esmer olmalı" sözleri tepki çekti.

Davranış Bilimleri Uzmanı Aşkım Kapışmak'ın cinsellik üzerine konuştuğu videosu sosyal medyada hızla yayıldı. Kapışmak'ın ilişkide cinsellik isteyen kadınların esmer erkekleri tercih etmeleri gerektiğini söyleyen Kapışmak'ın sözleri kullanıcıları kızdırdı.

REAL MADRİD'İN HOCASI ANCELOTTİ, YETENEĞİYLE BÜYÜLEYEN ARDA GÜLER'İN TEK EKSİĞİNİ BULDU

Real Madrid'de üçüncü antrenmanını tamamlayan Arda Güler, performansıyla teknik direktör Ancelotti'yi büyüledi. Ancak İtalyan hoca, milli futbolcunun fiziksel olarak henüz yeterli seviyede olmadığını saptadı.

Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, antrenmanlarda öz güveni ve yeteneğiyle fark yaratıyor. Eflatun-beyazlıların hocası da genç yıldızın performansını hayranlıkla izlerken, tek eksiğinin fiziksel yeterliliği olduğunu düşünüyor.

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