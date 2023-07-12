Haberler.com Türkiye ve dünya haber gündemi: Haberler.com editörleri 12 Temmuz 2023'deki önemli haberleri ve haber başlıklarını sizler için derledi!

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12 TEMMUZ 2023 ÇARŞAMBA TÜRKİYE VE DÜNYA GÜNDEMİNDE ÖNE ÇIKAN HABER GÜNDEMİ!

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NATO ZİRVESİ'NE DAMGA VURAN KARE! ERDOĞAN, BİDEN VE ZELENSKİ AYAKÜSTÜ SOHBET ETTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında düzenlenen NATO - Ukrayna Komisyonu'nun Devlet ve Hükümet Başkanları Toplantısı'na katıldı. Erdoğan; toplantı öncesinde ABD Başkanı Joe Biden, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ve Ukrayna lideri Zelenski ile bir süre sohbet etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Litvanya'da düzenlenen NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında temaslarını sürdürüyor. Erdoğan; Devlet ve Hükümet Başkanları Toplantısı öncesinde ABD Başkanı Biden, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ve Ukrayna lideri Zelenski ile bir süre ayaküstü konuştu. O eğlenceli anlar kameralar ile kayıt altına alındı.

ZELENSKİ'NİN NATO ZİRVESİ'NDE ÇEKİLEN KARESİ FENA DİLE DÜŞTÜ

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin NATO Zirvesi'nde çekilen bir fotoğrafı sosyal medyada gündem yarattı. Fotoğrafta Zelenski'nin yalnızlığına dikkat çekilirken konu hakkında sosyal medyada yorum yağdı.

NATO ülkelerinin liderleri ve eşleri, Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda'nın verdiği akşam yemeğinde bir araya geldi. Ukrayna lideri Zelenski'nin fotoğraf çekimi öncesinde tek başına kaldığı anlar ise gündem oldu. Konu hakkında kısa sürede çok sayıda yorum yapıldı.

SERAP PAKÖZ, BEREN GÖKYILDIZ'A 'KİLO VER' DİYEN İBRAHİM TATLISES'E ÖFKE KUSTU: ŞİDDET YANLISI

İbrahim Tatlıses'in çocuk oyuncu Beren Gökyıldız'a 'Kilo ver' demesi tepki çekti. Gökyıldız, Tatlıses'e tepki göstererek 'Fiziki şiddet uygulayamayacak hale gelince psikolojik şiddete başvuruyor' dedi.

Paylaşımlarıyla zaman zaman gündem olan İbrahim Tatlıses'in çocuk oyuncu Beren Gökyıldız'a "Kilo ver" demesi tepki çekti. Tatlıses'e tepki gösteren isimlerin başında ise ünlü sunucu Beren Gökyıldız geldi. Sosyal medya hesabından Tatlıses'e tepki gösteren sunucu, "Fiziki şiddet uygulayamayacak hale gelince psikolojik şiddete başvuruyor" ifadelerini kullandı.

ARDA, REAL MADRİD DEFANSINI DÜĞÜMLEDİ! DÜNYA BU KAREDEN SONRA YAPTIĞI HAREKETİ KONUŞUYOR

Arda Güler, Real Madrid antrenmanında attığı çalımla gündeme oturdu. Eflatun-beyazlıların hesabı o anları paylaşırken, dünyanın birçok yerinden futbolsever milli futbolcuyu sahada görmek için sabırsızlandığını belirtti.

Real Madrid'in Fenerbahçe'den transferi Arda Güler, dünya devinin antrenmanlarında yaptıklarıyla büyülemeye devam ediyor. Genç yıldız, son olarak "Zidane çalımı" olarak bilinen hareketi yaparak adeta kendisine hayran bıraktı. Real Madrid o anları sosyal medya hesabından paylaşırken birçok futbolsever, genç yıldız için övgü dolu ifadeler kullandı.

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