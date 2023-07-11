Haberler.com Türkiye ve dünya haber gündemi: Haberler.com editörleri 11 Temmuz 2023'deki önemli haberleri ve haber başlıklarını sizler için derledi!

Haberler.com editörleri tarafından seçilen gündemdeki en önemli haberler. Enflasyon haberleri, 6'lı masa haberleri, Cumhurbaşkanı adayları haberleri, NATO haberleri, Süper Lig maç sonuçları, koronavirüs haberleri, zam haberleri, spor haberleri ve magazin dünyasında yaşanan son 11 Temmuz 2023 Salı gelişmelerini Haberler.com'dan takip edebilirsiniz.

11 TEMMUZ 2023 SALI TÜRKİYE VE DÜNYA GÜNDEMİNDE ÖNE ÇIKAN HABER GÜNDEMİ!

Türkiye'de ve dünyada meydana gelen olaylar ve gelişmeleri anlık olarak okurlarına aktaran Haberler.com'un haberleri ile güncel, politika, spor, magazin, kültür, sanat, dünya ve diğer tüm kategorilerde güncel haberlere ulaşabilirsiniz. İşte, Türkiye ve dünya gündeminde öne çıkan gelişmeler...

NATO LİDERLER ZİRVESİ AİLE FOTOĞRAFIYLA BAŞLADI! LİDERLER 2 KRİTİK KONUYU ELE ALACAK

NATO Liderler Zirvesi aile fotoğrafının ardından Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta başladı. Açılış konuşmasını NATO Genel Sekreteri Stoltenberg "Daha güçlü ittifak için önemli kararlar alacağız" dedi. Öte yandan liderler, İsveç'in NATO üyelik sürecini ve Ukrayna-Rusya savaşını ele alacak.

Litvanya'nın Vilnius kentinde, devlet ve hükümet başkanlarının katıldığı NATO Zirvesi başladı. Liderler bir araya gelerek aile fotoğrafı çektirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı zirvede; İsveç'in NATO üyeliği, Ukrayna-Rusya savaşı ve NATO'nun yeni askeri planları ele alınacak.

KILIÇDAROĞLU'NDAN TÜRKİYE'NİN İSVEÇ KARARINA SERT TEPKİ: BİDEN ARADI, ERDOĞAN DÖNÜŞ YAPTI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin İsveç'in NATO üyeliğine yeşil ışık yakmasına tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu, "İsveç geri adım atmadı, aksine bizim kutsal kitabımızı yaktılar. Ne oldu? Biden telefon etti, Erdoğan 180 derece döndü ve İsveç'in NATO'ya girmesini TBMM'ye taşımaya karar verdi. İsveç AB konusunda bize destek verecekmiş. Kardeşim orası AB değil ki NATO toplantısı. Seni alacaklarını söylediler mi hiç söylemediler." dedi.

Türkiye, NATO üyelik başvurusunu teröre destek verdikleri gerekçesiyle reddettiği İsveç'le dün mutabakata vardı. NATO Zirvesi'nde görüşen liderler anlaştı; Türkiye İsveç'e onay verecek İsveç ise Türkiye'ye AB sürecinde destek olacak. Bu karara tepki gösteren CHP lideri Kılıçdaroğlu ise "Asla üye olamazlar' diye çok açık ifadeler kullandılar. İsveç geri adım atmadı, Kur'an'ı yaktılar. Biden, Erdoğan'a telefon etti ve Erdoğan 180 derece döndü. Bir devlet böyle yönetilir mi" dedi.

MEHMET ALİ ERBİL'DEN ÇOK KONUŞULACAK SÖZLER: 20 YAŞINDA BİR KIZLA CİNSEL OLARAK BİRLİKTE OLABİLİRİM

Haberler.com'un YouTube kanalında yayınlanan Haber Bahane programına konuk olan Mehmet Ali Erbil, "Cinsel anlamda sağlıklı bir erkeğim, 20 yaşında bir kızla birlikte olabilirim" dedi.

Gökay Kalaycıoğlu'nun sunumuyla Haberler.com'un YouTube kanalında yayınlanan Haber Bahane programının bu haftaki konuğu ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil oldu. Yaşadığı sağlık problemlerine rağmen cinsel anlamda sağlıklı olduğunu söyleyen şovmen, "20 yaşında bir kızla birlikte olabilirim" ifadelerini kullandı.

SEN NE YAPTIN ARDA! REAL MADRİD ANTRENMANINDA HERKESİN AĞZINI AÇIK BIRAKTI

Real Madrid ile ilk antrenmanına çıkan Arda Güler, performansıyla büyüledi. Nokta atışı pasları ve oyun görüşüyle büyük beğeni kazanan genç yıldızın, o anlara ait videosu sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, eflatun-beyazlılarla çıktığı ilk antrenmanda döktürdü. Kendinden emin tavırlarıyla idmana damga vuran genç yıldızın görüntüleri sosyal medyada binlerce etkileşim aldı.

HABERLER.COM HAKKINDA

Haberler.com ; Güncel, politika, ekonomi, spor, magazin, dünya, sağlık ve diğer tüm kategorilerde güncel haber sunmak ve internet kullanıcısının habere ulaşmasını kolaylaştırmak için oluşturulmuş geniş kapsamlı bir haber portalıdır. Gündemdeki son dakika gelişmeleri, Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri Haberler.com'da bulabilirsiniz. Facebook, Twitter, Instagram ve diğer tüm sosyal medya platformlarından Haberler.com'u takip edebilirsiniz. Haberler.com uygulamasını IOS, Andorid ve Huawei telefon ve tabletlerinizden rahatlıkla kullanabilirsiniz.