Haberler.com Türkiye ve dünya haber gündemi: Haberler.com editörleri 10 Temmuz 2023'deki önemli haberleri ve haber başlıklarını sizler için derledi!

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10 TEMMUZ 2023 PAZARTESİ TÜRKİYE VE DÜNYA GÜNDEMİNDE ÖNE ÇIKAN HABER GÜNDEMİ!

Türkiye'de ve dünyada meydana gelen olaylar ve gelişmeleri anlık olarak okurlarına aktaran Haberler.com'un haberleri ile güncel, politika, spor, magazin, kültür, sanat, dünya ve diğer tüm kategorilerde güncel haberlere ulaşabilirsiniz. İşte, Türkiye ve dünya gündeminde öne çıkan gelişmeler...

İZMİR'DE ORMAN YANGINI! ALEVLER 2 EVE SIÇRADI, YAZLIKLAR TAHLİYE EDİLİYOR

İzmir'in Aliağa ve Menderes ilçelerinde orman yangını çıktı. Ekipler alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor. Aliağa Kaymakamı Zekeriya Güney, "Vatandaşlar karadan ve denizden tahliye ediliyor. İki yazlık evimiz yandı." dedi.

Havaların ısınmasıyla İzmir'de 2 noktada orman yangını çıktı. Aliağa ve Menderes ilçelerinde ekipler alevlere müdahale ederken Aliağa Kaymakamı Zekeriya Güney, yaptığı açıklamada "Vatandaşlarımızı karadan ve denizden tahliye ediyoruz" ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN'IN DA KATILACAĞI NATO ZİRVE'SİNDE TÜM GÖZLER, ELE ALINACAK KONU NEDENİYLE TÜRKİYE'DE OLACAK

NATO ülkelerinin liderleri bugün Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta bir araya gelecek. Rusya sınırına yakın bir konumda gerçekleşecek zirveye Cumhurbaşkanı Erdoğan da katılacak. Toplantıda Türkiye'nin NATO üyeliğine karşı çıktığı İsveç'in durumu ve Ukrayna-Rusya savaşına ilişkin gelişmeler ele alınacak.

NATO Zirvesi 11-12 Temmuz'da Rusya sınırına yaklaşık 300 kilometre mesafedeki Litvanya Vilnius'ta düzenlenecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılacağı zirvede Ukrayna-Rusya savaşı ve İsveç'in NATO üyelik süreci görüşülecek. Türkiye'nin İsveç'in üyeliğine karşı çıkması nedeniyle tüm gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vereceği mesajlarda olacak.

EKİN UZUNLAR VE RAFET EL ROMAN'DAN HAYRANLARINI SEVİNDİRECEK HABER: ORTAK BİR ÇALIŞMA YAPACAĞIZ

Ekin Uzunlar ve Rafet El Roman, Adapazarı'nın kurtuluş yıl dönümü etkinliğinde hayranlarıyla bir araya geldi. İkili, Bu anlamlı organizasyonda sahneye çıkmaktan büyük mutluluk duyduklarını belirten ikili, ortak bir çalışmada bir araya geleceklerinin müjdesini verdi.

Ekin Uzunlar ve Rafet El Roman, geçtiğimiz gün Adapazarı'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 102 'inci yılı kapsamında düzenlenen organizasyonda sahne aldılar. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan ikili, bu anlamlı organizasyonda sahneye çıkmaktan dolayı büyük mutluluk duyduklarını söylediler.

DÜNYANIN KONUŞTUĞU REKOR! ARDA GÜLER, REAL MADRİD'E TARİHİNDE İLKİ YAŞATTI

Real Madrid'in sosyal medya hesapları Arda Güler'in transferinin açıklanmasının ardından rekor kırdı. 1 milyona yakın takipçi kazanımı, yaklaşık 500 milyon görüntülenme alan eflatun-beyazlılar, Arda Güler paylaşımları sonrası ilk 2 günde Instagram'da 742 bin 645, Twiter'da 177 bin 432, Facebook'ta 18 bin 920 yeni takipçi kazandı.

Real Madrid'in Arda Güler'in transferini duyurduğu sosyal medya hesapları 1 milyona yakın takipçi kazanımı ve yaklaşık 500 milyon toplam görüntülenmeyle rekor kırdı. Kulüp bu paylaşımlar sonrasında ilk 2 günde Facebook'ta 18 bin 920, Twiter'da 177 bin 432, Instagram'da 742 bin 645 takipçi kazandı.

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