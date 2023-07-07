Haberler.com Türkiye ve dünya haber gündemi: Haberler.com editörleri 7 Temmuz 2023'deki önemli haberleri ve haber başlıklarını sizler için derledi!

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7 TEMMUZ 2023 CUMA TÜRKİYE VE DÜNYA GÜNDEMİNDE ÖNE ÇIKAN HABER GÜNDEMİ!

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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN-ZELENSKİ GÖRÜŞMESİ ÖNCESİ RUSYA'DAN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMA: YAKINDAN TAKİP EDECEĞİZ

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daveti üzerine bugün İstanbul'a geliyor. İki liderin görüşmesi merakla beklenirken gözlerin çevrildiği Rusya'dan yapılan açıklamada, "Erdoğan ve Zelenski görüşmesinin sonuçlarını yakından takip edeceğiz" denildi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine bugün İstanbul'a gelecek. Görüşmede Rusya- Ukrayna savaşı, tahıl koridoru ve ülkeler arasındaki ilişkiler değerlendirilecek. Öte yandan Ukrayna'nın savaş halinde bulunduğu Rusya'dan görüşmeye ilişkin ilk açıklama geldi. Kremlin'den yapılan açıklamada, "Putin ve Erdoğan arasında görüşme olabilir. Ancak tarih belli değil. Erdoğan ve Zelenski görüşmesinin sonuçlarını yakından takip edeceğiz" ifadeleri yer aldı.

TANJU ÖZCAN: BİZİ GENEL MERKEZE SOKMAYACAKLARMIŞ; ORASI SENİN BABANIN ÇİFTLİĞİ Mİ?

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Bolu'dan CHP Genel Merkezi'ne başlattığı yürüyüşün 5. gününde, genel merkeze alınmayacaklarını öğrendiklerini söyleyerek teğki gösterdi. Özcan,"12 Temmuz'da genel merkeze bizi sokmayacaklarmış. Sen genel başkan olarak kimi kimin yerine sokmuyorsun? Ben senin evine gelmiyorum ki. Evine gelsem sokmayabilirsin. Ben Atatürk'ün evine gidiyorum, evimize gidiyorum. Orası senin babanın çiftliği mi? Al sana tek adam rejimi." dedi.

CHP'den kesin ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevk edilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, 'Değişim ve Adalet' yürüyüşüne 5'inci gün Ankara il sınırından saat 09.00'da başladı. Mola esnasında yürüyüşü takip eden gazetecilere konuşan Özcan, genel merkeze sokulmayacaklarına dair partiden aldıklarını yanıta ateş püskürdü. Özcan, "12 Temmuz'da genel merkeze bizi sokmayacaklarmış. Sen kimi kimin yerine sokmuyorsun? Ben senin evine gelmiyorum ki. Ben Atatürk'ün evine gidiyorum, evimize gidiyorum. Orası senin babanın çiftliği mi? Al sana tek adam rejimi." ifadelerini kullandı.

BERFU YENENLER'İN THREADS PAYLAŞIMLARI EŞİ ESER YENENLER'İ SİNİRLENDİRDİ

Twitter'a rakip olarak çıkaran Threads uygulamasına üye olan ve peş peşe imalı paylaşımlar yapan Berfu Yenenler, eşi Eser Yenenler'i kızdırdı. Eşinin paylaşımlarından rahatsız olan Eser Yenenler "Ben bir anlık heves sandım. Threads'da böyle bir tip mi olacaksın sen" diyerek tepki gösterdi.

Teknoloji milyarderi Mark Zuckerberg'ün sahibi olduğu Meta tarafından geliştirilen ve Twitter'ın rakibi olarak görülen sosyal medya uygulaması Threads, dün kullanıma açıldı. Kısa sürede milyonlarca üyeye ulaşan uygulamaya ünlü isimler de dahil oldu. Üye olan isimlerin başında gelen Berfu Yenenler'in uygulamadaki paylaşımları eşi Eser Yenenler'i sinirlendirdi.

İMZAYI ATAN ARDA GÜLER'E "NEDEN REAL MADRİD?" DİYE SORULDU! VERDİĞİ CEVAPLA DAHA SAHAYA ÇIKMADAN TARAFTARLARI MEST ETTİ

Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, tanıtım toplantısında dünya basınının sorularını yanıtladı. Barcelona'nın da kendisini istemesine rağmen Real Madrid'i neden seçtiği sorulan Güler, "Real Madrid sizi çağırıyorsa reddedemezsiniz. Benim için önemli olan Real Madrid'de oynamak. Diğer seçenekleri düşünmüyorum." diyerek eflatun-beyazlı taraftarları şimdiden mest etti.

Real Madrid, Fenerbahçe'den transferi Arda Güler'i basına tanıttı. Genç yıldız, Real Madrid'i tercih etme sebebini, "Real Madrid sizi çağırıyorsa reddedemezsiniz." sözleriyle açıkladı.

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Sizce Threads, Twitter'ın sonunu mu getirecek? — Haberler.com (@Haberler) July 6, 2023