Haberler.com Türkiye ve dünya haber gündemi: Haberler.com editörleri 6 Temmuz 2023'deki önemli haberleri ve haber başlıklarını sizler için derledi!

Haberler.com editörleri tarafından seçilen gündemdeki en önemli haberler. Enflasyon haberleri, 6'lı masa haberleri, Cumhurbaşkanı adayları haberleri, NATO haberleri, Süper Lig maç sonuçları, koronavirüs haberleri, zam haberleri, spor haberleri ve magazin dünyasında yaşanan son 6 Temmuz 2023 Perşembe gelişmelerini Haberler.com'dan takip edebilirsiniz.

6 TEMMUZ 2023 PERŞEMBE TÜRKİYE VE DÜNYA GÜNDEMİNDE ÖNE ÇIKAN HABER GÜNDEMİ!

Türkiye'de ve dünyada meydana gelen olaylar ve gelişmeleri anlık olarak okurlarına aktaran Haberler.com'un haberleri ile güncel, politika, spor, magazin, kültür, sanat, dünya ve diğer tüm kategorilerde güncel haberlere ulaşabilirsiniz. İşte, Türkiye ve dünya gündeminde öne çıkan gelişmeler...

UKRAYNA DEVLET BAŞKANI ZELENSKİ, CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN DAVETİYLE YARIN İSTANBUL'A GELİYOR

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daveti üzerine İstanbul'a geliyor. İki lider görüşmelerde, Rusya-Ukrayna savaşı ve Tahıl Koridoru Anlaşması gibi konuları ele alınacak.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine yarın İstanbul'a gelecek. Görüşmede Rusya- Ukrayna savaşı, tahıl koridoru ve ülkeler arasındaki ilişkiler değerlendirilecek.

MECLİS'TE ORTAK GRUP KURAN GELECEK VE SAADET PARTİSİ HANGİ İSİM ALTINDA BİRLEŞTİ? İKİ LİDER DE "FEDAKARLIK" MESAJI VERDİ

Milletvekilli seçimlerine CHP listelerinden katılarak Meclis'e giren Saadet Partisi ve Gelecek Partisi, 20 milletvekiliyle TBMM'de ortak grup kurdu. Saadet lideri Temel Karamollaoğlu ile Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu açıklamalarda bulundu. Davutoğlu, "Birçok konuda fedakarlık yaparak önemli bir adım attık. Önümüzdeki hafta ilk grup toplantımızı yapacağız" dedi. Karamollaoğlu ise "Bizim amblemimiz altında birleşerek grup oluşturmaya karar verdik." ifadelerini kullandı.

CHP listelerinden seçimlere katılan Gelecek Partisi ve Saadet Partisi, 20 vekil ile Meclis'te grup kurma kararı aldı. İki parti lideri ortak açıklama yaparak dilekçenin bugün TBMM'ye teslim edileceğini açıkladı. Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu "Birçok konuda fedakarlık yaparak önemli bir adım attık. Önümüzdeki hafta ilk grup toplantımızı yapacağız.Saadet Partisi grubu olarak faaliyet gösterecek." derken; Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu ise "Ahmet Davutoğlu, Gelecek Partisi de bir fedakarlıkta bulundu. Bizim amblemimiz altında birleşerek Meclis'te grup oluşturmaya karar verdik." dedi.

BÜLENT POLAT, OYUNCULUĞA ARA VEREREK ÇİFTLİK KURDU

Bir Zamanlar Çukurova dizisindeki rolüyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Bülent Polat, Çanakkale'ye yerleşerek çiftlik kurdu. Çifçilik yapmaya başlayan oyuncu, organik meyve ve sebze yetiştirmeye başladı. Çiftliği hakkında konuşan oyuncu "1,5 yıl önce aldığım tarlayı çifliğe dönüştürüyoruz. Her bir metrekaresinde alın terim var" dedi.

Yayınlandığı dönemde reyting rekorları kıran Bir Zamanlar Çukurova dizisindeki "Gaffur" rolüyle izleyicileri kendine hayran bırakan Bülent Polat, oyunculuğa ara vererek çiftlik kurdu. Ailesiyle Çanakkale'ye taşınarak bir arsa satın alan Polat, çiftlik kurdu.

ARDA GÜLER RESMEN REAL MADRİD'DE! FENERBAHÇE'DEN BEKLENEN KAP BİLDİRİMİ GELDİ

Fenerbahçe, Arda Güler'in Real Madrid'e transferi için görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi. Genç yıldız, sağlık kontrolünden geçmek ve resmi imzayı atmak için Madrid'e gitti.

Real Madrid ile sözleşme imzalamak için İspanya'nın başkenti Madrid'e giden Arda Güler için Fenerbahçe, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na açıklama yaptı. Sarı-lacivertliler, genç yıldızın transferi için eflatun-beyazlılarla görüşmelere başlandığını duyurdu.

HABERLER.COM HAKKINDA

Haberler.com ; Güncel, politika, ekonomi, spor, magazin, dünya, sağlık ve diğer tüm kategorilerde güncel haber sunmak ve internet kullanıcısının habere ulaşmasını kolaylaştırmak için oluşturulmuş geniş kapsamlı bir haber portalıdır. Gündemdeki son dakika gelişmeleri, Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri Haberler.com'da bulabilirsiniz. Facebook, Twitter, Instagram ve diğer tüm sosyal medya platformlarından Haberler.com'u takip edebilirsiniz. Haberler.com uygulamasını IOS, Andorid ve Huawei telefon ve tabletlerinizden rahatlıkla kullanabilirsiniz.