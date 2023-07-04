Haberler.com Türkiye ve dünya haber gündemi: Haberler.com editörleri 4 Temmuz 2023'deki önemli haberleri ve haber başlıklarını sizler için derledi!

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4 TEMMUZ 2023 SALI TÜRKİYE VE DÜNYA GÜNDEMİNDE ÖNE ÇIKAN HABER GÜNDEMİ!

Türkiye'de ve dünyada meydana gelen olaylar ve gelişmeleri anlık olarak okurlarına aktaran Haberler.com'un haberleri ile güncel, politika, spor, magazin, kültür, sanat, dünya ve diğer tüm kategorilerde güncel haberlere ulaşabilirsiniz. İşte, Türkiye ve dünya gündeminde öne çıkan gelişmeler...

İYİ PARTİ BAŞKANLIK DİVANI BELLİ OLDU! LİSTEDE EN DİKKAT ÇEKEN İSİM OKTAY VURAL

Geçtiğimiz ay 3. Olağan Kurultayını gerçekleştiren İYİ Parti'de yeni Başkanlık Divanı da belli oldu. Bir zamanlar MHP lideri Devlet Bahçeli'nin sağ kolu olan Oktay Vural, İYİ Parti Siyasi İşler Başkanı olarak görevlendirildi.

24 Haziran'da 3'ncü Olağan Kurultayını gerçekleştiren İyi Parti'de gözler başkanlık divanına çevrilmişti. Merakla beklenen divan üyeleri belli oldu. Geçmişte MHP saflarında yer alan, Devlet Bahçeli'nin sağ kolu olan Oktay Vural'ın Siyasi İşler Başkanı olması dikkat çekti.

CHP'DE SULAR KAYNIYOR! İMAMOĞLU "DEĞİŞİM" ÇAĞRISINI YARIN RESMEN İLAN EDECEK

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı gelip genel başkanlığa göz kırpan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, her fırsatta söylediği değişim çağrısını yeni bir site kurarak yarın resmen duyuracak. "İktidar İçin Değişim" mottosuyla yola çıkan İmamoğlu'nun kurduğu siteden sızan ilk görüntüde; "Vatandaşımızın sesine kulak vermeyi, talep ve isteklerini siyasal zemine taşımayı olmadan olmaz bir görev kabul ediyoruz." ifadeleri yer aldı.

Seçim yenilgisinin ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu istifa çağrılarına kulak tıkarken; İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise partide mutlaka tepeden tırnağa bir "değişim" yapılması gerektiğini belirtti. Bu çağrısını yarın kurduğu internet sitesiyle resmen ilan etmesi beklenen İmamoğlu'nun "İktidar için değişim" mottosunu kullanacağı öğrenildi.

BİRCAN BALİ, HADİSE'NİN AÇTIĞI HAKARET DAVASINDAN BERAAT ETTİ! DİLEKÇEYİ PAYLAŞIP GÖNDERME YAPTI

Bircan Bali, Hadise'nin Reza Zarrab'la yasak aşk yaşadığı iddiasıyla ilgili konuştuğu için hakkında açılan davadan beraat etti. Sosyal medya hesabından karar dilekçesini paylaşan Bali, "Hadise 'hakaret ettin' demiştin de hakim sana 'yok daha neler' demiş" dedi.

Şarkıcı Hadise, Reza Zarrab'la ilişki yaşadığını öne sürerek kendisine ağır hakaretlerde bulunduğu iddiasıyla Bircan Bali, Arto, Seren Serengil ve televizyon programına 50 bin liralık manevi tazminat davası açtı. Davadan beraat eden Bircan Bali, sosyal medya hesabından karar dilekçesini yayınlayarak "Hadise'hakaret ettin' demiştin de hakim sana 'yok daha neler' demiş" ifadelerini kullandı.

ACUN ILICALI'NIN FENERBAHÇE VE ARDA GÜLER SÖZLERİ SONRASI ÜMİT ÖZAT ÇILGINA DÖNDÜ: UKALALIĞA BAK

Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı'nın düzenlediği basın toplantısında, "20 mutluluğum içerisinde 6-7 Fenerbahçe galibiyeti var." ve "Premier Lig'de olsaydık, Arda Güler transferinde favori biz olurduk. Arda Güler de bizi tercih ederdi." sözlerine Fenerbahçe'nin eski kaptanı Ümit Özat büyük tepki gösterdi. Peş peşe paylaşımlar yapan Özat, "Şu paranın getirdiği öz güvene, ukalalığa bakar mısın ya! Muhabirliğe devam etsen bunları söyler miydin?" ifadelerini kullandı.

Türkiye'de kamp yapan Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı düzenlediği basın toplantısında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Ilıcalı'nın Fenerbahçe ve Arda Güler için söylediği sözlere sarı-lacivertlilerin eski kaptanı Ümüt Özat, sosyal medyadan ateş püskürdü.

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