Haberler.com Türkiye ve dünya haber gündemi: Haberler.com editörleri 3 Temmuz 2023'deki önemli haberleri ve haber başlıklarını sizler için derledi!

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3 TEMMUZ 2023 PAZARTESİ TÜRKİYE VE DÜNYA GÜNDEMİNDE ÖNE ÇIKAN HABER GÜNDEMİ!

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KABİNE ERDOĞAN BAŞKANLIĞINDA TOPLANDI! MASADA MEMURA VE EMEKLİYE ZAM İLE KİRA ARTIŞI VAR

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplandı. Masanın en önemli gündem maddeleri memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam ve kira artış oranlarına getirilen yüzde 25 sınırının sürdürülmesi olacak. Toplantının diğer başlıkları ise küresel ve bölgesel konular.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlık ettiği Kabine toplantısı Beştepe'de başladı. Kurban Bayramı tatilinin ardından toplanan Kabine'de, kritik konular ele alınacak.

YUNANİSTAN'DA GÜNDEM ERDOĞAN! GAZETELER "F-16 MODERNİZASYONU KONUSUNDA BİDEN'A MEYDAN OKUYOR" MANŞETİYLE ÇIKTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Yunanistan Başbakanı Miçotakis arasında NATO zirvesinde gerçekleştirilmesi planlanan görüşme Yunan basınında bir numaralı gündem haline geldi. Erdoğan'ın ABD ile ilişkilerine de vurgu yapan gazeteler "F-16 modernizasyonu konusunda kongre itirazlarını esnetmenin veya gerekirse bunları aşmanın bir yolunu bulması için Joe Biden'a meydan okuyor" manşetlerine yer verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis'in 11-12 Temmuz'da Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta yapılacak NATO zirvesinde gerçekleştirilmesi planlanan görüşme son haftalarda Yunanistan'ın en önemli gündem maddelerinden biri haline geldi.

ÜNLÜ OYUNCU ROBERT DE NİRO'NUN 19 YAŞINDAKİ TORUNU HAYATINI KAYBETTİ

Ünlü aktör Robert De Niro'nun torunu ve genç yetenek Leandro De Niro Rodriguez'in hayatını kaybettiği haberleri annesi Drena'dan gelen yürek burkan bir paylaşım sonrası doğrulandı. Leandro'nun ölüm nedeni ise açıklanmadı.

A Star is Born filminde rol alarak dedesinin izinden giden 19 yaşındaki Leandro'nun, pazartesi günü trajik bir şekilde vefat ettiği bildirildi. Leandro, bu popüler filmde Dave Chapelle'in George 'Noodles' Stone karakterinin oğlunu oynamıştı ve Hollywood'da kendi adını duyurmayı başarmıştı.

İTALYA TARİHİNE GEÇTİ! NEWCASTLE'NİN YENİ TRANSFERİNİ BÜTÜN DÜNYA KONUŞUYOR

Newcastle United, Milan'dan Sandro Tonali'yi 70 milyon euroya transfer etti. Tonali, İtalyan tarihindeki en pahalı oyuncu oldu.

Premier Lig ekiplerinden Newcastle United, Milan'dan Sandro Tonali'yi 70 milyon euroya transfer etti. Tonali bu transfer ile İtalyan tarihinin en pahalı oyuncusu olmayı başardı.

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