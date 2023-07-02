Haberler.com Türkiye ve dünya haber gündemi: Haberler.com editörleri 2 Temmuz 2023'deki önemli haberleri ve haber başlıklarını sizler için derledi!

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2 TEMMUZ 2023 PAZAR TÜRKİYE VE DÜNYA GÜNDEMİNDE ÖNE ÇIKAN HABER GÜNDEMİ!

Türkiye'de ve dünyada meydana gelen olaylar ve gelişmeleri anlık olarak okurlarına aktaran Haberler.com'un haberleri ile güncel, politika, spor, magazin, kültür, sanat, dünya ve diğer tüm kategorilerde güncel haberlere ulaşabilirsiniz. İşte, Türkiye ve dünya gündeminde öne çıkan gelişmeler...

FRANSA'DAKİ ATEŞİ TÜRKİYE'YE SIÇRATMAYA ÇALIŞANLAR İÇİN HESAP ZAMANI! SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Fransa'da 17 yaşındaki Nahel'in polis kontrolü sırasında öldürülmesi sonrası başlayan protestoların benzerinin Türkiye'de yaşayan mülteciler açısından da yaşanabileceğine ilişkin paylaşım yapanlar hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Fransa'da meydana gelen olaylara benzer olayların Türkiye'de yaşayan mülteciler açısından yaşanabileceğine ilişkin sosyal medyada provokatif paylaşım yapanlar hakkında resen soruşturma başlatıldı.

SARUGÜL TWİTTER'A SINIRLAMA GETİREN ELON MUSK'A SESLENDİ: BAŞKA BİR OYUNCAK BUL, GİT EVİNDE OYNA

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül ses getiren sosyal medya paylaşımlarına bir yenisini ekledi. Twitter CEO'su Elon Musk'ın platforma görüntüleme sınırı getirmesine tepki gösteren Sarıgül, "Erzincan'dan sana sesleniyorum. Twitter'daki özgürlüğümüzü kısma, oyuncak istiyorsan başka bir oyuncak bul git evinde oyna" ifadelerini kullandı.

Twitter CEO'su Elon Musk, mavi tiki olmayan hesapların 'geçici bir süre' için günde sadece 600, mavi tikli hesapların da 6 bin gönderi görebileceğini açıklamış; daha sonra bunu mavi tikli olmayanlar için 800; olanlar içinse 8 bine çıkarıldığını duyurmuştu.

ŞANLIURFA KONSERİNE SADECE 8 KİŞİ GELEN YAVUZ BİNGÖL'DEN İLGİNÇ PAYLAŞIM

Şanlıurfa'da düzenlediği konsere sadece 8 kişi katıldığı için konserini iptal ettiği söylenen Yavuz Bingöl, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Bingöl "Meraklılara duyurulur" başlığıyla "Urfa konserim teknik nedenlerden dolayı Temmuz ayı sonuna ertelenmiştir, öncelikle bunu söylemek isterim. Ayrıca, 8 kişi de benim için değerli bir müzik dinleyicisidir" dedi.

Şanlıurfa'ya "Şanlı" unvanının verilişinin 39. yıl dönümü dolayısıyla geçtiğimiz günlerde Osmanbey Yerleşkesi'nde etkinlikler yapıldı. Etkinliklerin sonunda ünlü türkücü Yavuz Bingöl de konser verecekti ancak konsere sadece 8 kişi katılınca konser iptal edildi. Çıktığı sahneden kısa sürede inmek zorunda kalan Bingöl, Instagram hesabından paylaşım yaptı.

İSMAİL KARTAL İLK NEŞTERİ VURDU! FENERBAHÇE'DE 3 İSİM İLE YOLLAR AYRILDI

Yeni sezonda İsmail Kartal'la yola devam eden Fenerbahçe'de yıldız futbolculardan Berisha, Alioski ve Pelkas ile yolların ayrıldığı duyuruldu.

Teknik direktörlük görevine yeniden İsmail Kartal'ı getiren Fenerbahçe'de gelecek sezon için kadro planlanması yapılıyor. Bir taraftan yeni oyuncuları kadrosuna katan sarı-lacivertli ekip, bir taraftan da takımdan gönderilecek isimleri belirlemeye çalışıyor.

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