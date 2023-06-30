Haberler.com Türkiye ve dünya haber gündemi: Haberler.com editörleri 30 Haziran 2023'deki önemli haberleri ve haber başlıklarını sizler için derledi!

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30 HAZİRAN 2023 CUMA TÜRKİYE VE DÜNYA GÜNDEMİNDE ÖNE ÇIKAN HABER GÜNDEMİ!

Türkiye'de ve dünyada meydana gelen olaylar ve gelişmeleri anlık olarak okurlarına aktaran Haberler.com'un haberleri ile güncel, politika, spor, magazin, kültür, sanat, dünya ve diğer tüm kategorilerde güncel haberlere ulaşabilirsiniz. İşte, Türkiye ve dünya gündeminde öne çıkan gelişmeler...

MACRON: PROTESTOLARI KONTROL ALTINA ALMAK İÇİN DAHA FAZLA POLİSİ SOKAĞA İNDİRECEĞİZ

17 yaşındaki bir gencin polis tarafından öldürülmesiyle yangın yerine dönen Fransa'da Cumhurbaşkanı Macron'dan dikkat çeken açıklamalar geldi. Macron, "Protestoları kontrol altına almak için daha fazla polisi sokağa indireceğiz" ifadelerini kullandı. Gencin öldürülmesinin suistimal edilmemesi gerektiğini de vurgulayan Macron, "Reşit olmayanların ailelerine sesleniyorum. Çocuklarınızı sokaklardan çekin" diye konuştu.

Paris'in Nanterre banliyösünde Nael M. isimli 17 yaşındaki sürücünün polisin açtığı ateş sonucu ölümünün ardından yaşanan olaya tepki gösterenler, 3 gecedir ülke genelinde farklı kentlerde sokağa çıktı.

BASKETBOL MAÇINA CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN GÖRÜNTÜSÜ DAMGA VURDU

Eski Sanayi ve Teknoloji Bakanı AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ekibiyle birlikte basketbol maçı yaptığı anları paylaştı. Erdoğan'ın dinç görüntüsü dikkat çekti.

Eski Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la basketbol oynadıkları anlara ilişkin görüntüleri paylaştı. Varank, görüntüleri, "Arada maçtan kaytarıp video çektiğim doğrudur" başlığı ile yayınladı.

ÜNLÜ MODEL NAOMİ CAMPBELL, 53 YAŞINDA İKİNCİ KEZ ANNE OLDU

Dünyaca ünlü model Naomi Campbell, 53 yaşında ikinci kez anne oldu. Taşıyıcı anne yöntemiyle ikinci bebeğine kavuşan yıldız model, müjdeli haberi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

Dünyanın en gözde modellerinden olan ve adeta yıllara meydan okuyan Naomi Campbell, ikinci kez anne olmanın mutluluğunu yaşıyor. "Anne olmak için asla geç değildir" sözleriyle dikkatleri üzerine çeken ünlü model, 53 yaşında ikinci bebeğini kucağına aldı.

SINIRLARI ZORLUYORLAR! BARCELONA'NIN ARDA GÜLER İÇİN YAPTIĞI TEKLİF ORTAYA ÇIKTI

Yıldız futbolcu Arda Güler için Türkiye'ye gelen Barcelona Sportif Direktörü Deco'nun Fenerbahçe'ye sunduğu resmi teklif ortaya çıktı. İspanyol devi, Arda Güler'i transfer ederek 1 sezon daha Fenerbahçe'de kalmasını önerdi.

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Arda Güler, Barcelona'nın radarına girmiş durumda. Genç yetenek için Türkiye'ye gelen Barcelona Sportif Direktörü Deco'nun Fenerbahçe'ye sunduğu resmi teklif ortaya çıktı. İspanyol devi, Arda Güler'i kadrosuna katarak 1 sezon daha Fenerbahçe'de kalmasını önerdi.

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