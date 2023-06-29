Haberler.com Türkiye ve dünya haber gündemi: Haberler.com editörleri 29 Haziran 2023'deki önemli haberleri ve haber başlıklarını sizler için derledi!

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29 HAZİRAN 2023 PERŞEMBE TÜRKİYE VE DÜNYA GÜNDEMİNDE ÖNE ÇIKAN HABER GÜNDEMİ!

Türkiye'de ve dünyada meydana gelen olaylar ve gelişmeleri anlık olarak okurlarına aktaran Haberler.com'un haberleri ile güncel, politika, spor, magazin, kültür, sanat, dünya ve diğer tüm kategorilerde güncel haberlere ulaşabilirsiniz. İşte, Türkiye ve dünya gündeminde öne çıkan gelişmeler...

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN İSVEÇ'TE KUR'AN-I KERİM YAKMA PROVOKASYONUNA TEPKİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakma provokasyonuna sert tepki gösterdi. Erdoğan, "Tahrik ve tehdit siyasetine boyun eğmeyeceğiz. Müslümanların kutsallarına hakaret etmenin düşünce hürriyeti olmadığını, batılı kibir abidelerine eninde sonunda öğreteceğiz." dedi.

Dün İsveç'in başkenti Stockholm'de cami önünde bir şahıs Kur'an-ı Kerim yaktı. İsveç polisi olaya göz yumarken bu olay İslam aleminde de büyük tepki çekti. Cumhurbaşkanı Erdoğan da yaptığı açıklamada "Tahrik ve tehdit siyasetine boyun eğmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

KILIÇDAROĞLU, İMAMOĞLU'NA GÖZDAĞI VERDİ: CHP, KİMSEYE ALTIN TABAK İÇİNDE GENEL BAŞKANLIK SUNMAZ

Seçim sonrası art arda istifa çağrıları yapılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, genel başkanlığa göz kırpan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na gözdağı verdi. Kılıçdaroğlu, "CHP, hiç kimseye altın tabak içinde genel başkanlığı sunmaz. Bu davranış CHP'nin geleneğinde yoktur. Ekrem Bey de dahil olmak üzere elbette her CHP'li, CHP'ye Genel Başkan adayı olabilir." ifadelerini kullandı.

Seçim yenilgisinin ardından istifa çağrılarını görmezden gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, son röportajında adı CHP genel başkanlığı için geçen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na gözdağı verdi. Kılıçdaroğlu, "CHP, hiç kimseye altın tabak içinde Genel Başkanlığı sunmaz. Bu davranış CHP'nin geleneğinde yoktur. CHP Kurultaylarında Genel Başkanların yaşından ziyade birikimine, çalışkanlığına, halkla ilişkilerine vs. bakılır. Ekrem Bey de dahil olmak üzere elbette her CHP'li, CHP'ye Genel Başkan adayı olabilir." dedi.

DEPREMDE 17 YAKININI KAYBEDEN KARSU, HATAY'DAKİ EVİNE GİTTİ! ENKAZ GÖRÜNTÜLERİ KAHRETTİ

Şubat ayında meydana gelen depremde Hatay'da yaşayan 17 akrabasını kaybeden şarkıcı Karsu, 5 ay sonra bölgeye gitti. Evinin enkazında dolaşan şarkıcı, depremden kurtulan akrabalarıyla da vakit geçirdi.

6 Şubat'ta merkez üssü Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremler 11 ilimizde ağır yıkımlara neden oldu. Almanya'da yaşayan Karsu, depremden en fazla etkilenen illerin başında gelen Hatay'da yaşayan 17 akrabasını kaybetti. Yaraların sarılmaya çalıştığı Hatay'a giden Karsu, yıkılan evinin enkazına gitti.

RUSYA'YA GİDİYORLAR! İŞTE FENERBAHÇE'NİN HAZIRLIK MAÇLARINDAKİ RAKİPLERİ

Fenerbahçe'nin yeni sezon kamp programı belli oldu. Teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde 2 Temmuz Pazar günü toplanacak olan sarı-lacivertliler, 9-15 Temmuz tarihlerinde Rusya'da bulunacak. Petersburg şehrinde düzenlenecek Pari Premier Cup Turnuvası'na katılacak olan Fenerbahçe burada Zenit, Kızılyıldız ve Neftchi PFK ile karşılaşacak.

Fenerbahçe'de sezonun açılış tarihi ve hazırlık maçlarının programları belli oldu. Sezonu 5 Temmuz'da açacak olan sarı-lacivertliler, 9-15 Temmuz'da Rusya'da olacak.

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