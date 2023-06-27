Haberler.com Türkiye ve dünya haber gündemi: Haberler.com editörleri 27 Haziran 2023'deki önemli haberleri ve haber başlıklarını sizler için derledi!

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27 HAZİRAN 2023 SALI TÜRKİYE VE DÜNYA GÜNDEMİNDE ÖNE ÇIKAN HABER GÜNDEMİ!

Türkiye'de ve dünyada meydana gelen olaylar ve gelişmeleri anlık olarak okurlarına aktaran Haberler.com'un haberleri ile güncel, politika, spor, magazin, kültür, sanat, dünya ve diğer tüm kategorilerde güncel haberlere ulaşabilirsiniz. İşte, Türkiye ve dünya gündeminde öne çıkan gelişmeler...

BAKAN ŞİMŞEK: MERKEZ BANKASI REZERVİ, GEÇEN HAFTA 8.5 MİLYAR DOLARLA EN BÜYÜK HAFTALIK ARTIŞINI YAPTI

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Merkez Bankası rezervlerini güçlendirmek için çalışmaları hızlandırdıklarını söyledi. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Bakan Şimşek, "TCMB analitik bilanço verilerine göre, net uluslararası rezervler geçen hafta 8.5 milyar dolar ile tarihin en büyük haftalık artışını kaydetti. Rasyonel politikalara dönüş kademeli olarak devam edecek." ifadelerini kullandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Merkez Bankası rezervlerinin geçen hafta tarihin en büyük artışını kaydettiğini açıkladı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN KURBAN BAYRAMI MESAJI! DEPREM KONUTLARI İÇİN TARİH VERDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan yayınladığı video mesajla Kurban Bayramı'nı kutladı. Önemli mesajlar veren Erdoğan, "14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimlerinin geride bırakılmasıyla birlikte artık ülkemizin sorunlarına daha fazla yoğunlaşma imkanına kavuştuk. Bundan sonra tüm enerjimizi ve vaktimizi Türkiye'yi büyütmeye, milletimizin taleplerini karşılamaya hasredeceğiz. Deprem konutlarının ilk bölümünün teslimatına inşallah Ekim-Kasım ayları itibarıyla peyder pey başlıyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kurban Bayramı dolayısıyla bir video mesaj yayımladı. Tebriklerini ileten Erdoğan, depremde hayatını kaybedenleri de andı. Deprem bölgesindeki çalışmaların hızla devam ettiğini belirten Erdoğan, "Deprem konutlarının ilk bölümünün teslimatına inşallah Ekim-Kasım ayları itibarıyla peyder pey başlıyoruz. Milletimize söz verdiğimiz şekilde 319 bini ilk 1 sene içerisinde olmak üzere toplam 650 bin deprem konutunu tamamlamakta kararlıyız." dedi.

GÜLSEREN BUDAYICIOĞLU APAR TOPAR AMELİYAT OLDUĞUNU SÖYLEDİ: HAYAT BANA BİR ŞANS DAHA VERDİ

Birçok popüler dizide imzası bulunan Gülseren Budayıcıoğlu, göğsünde hissettiği ağrı sonucu apar topar ameliyata alındı. Yapılan anjiyoda bir damarının tıkalı olduğu tespit edilen ve stent takılan Budayıcıoğlu, taburcu olduktan sonra yaptığı açıklamada "Kalp krizine dönüşmeden yakalaması iyi oldu. Hayat bana bir şans daha verdi. Şimdi iyiyim" dedi.

Kırmızı Oda, Camdaki Kız ve Yalı Çapkını gibi reyting rekoru dizilerle adından söz ettiren ve aynı zamanda Star TV ekranlarında program yapan psikiyatr ve yazar Gülseren Budayıcıoğlu, geçtiğimiz hafta evinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Bir damarının tıkalı olduğu tespit edilen ve ameliyat olan Budayıcıoğlu, taburcu olduktan sonra yaptığı paylaşımda "Hayat bana bir şans daha verdi" ifadelerini kullandı.

ARDA GÜLER VE AİLESİNE ÇİRKİN TEKLİF! 1 SANİYE BİLE DÜŞÜNMEDEN REDDETTİLER

Avrupa devlerinin peşinde olduğu Arda Güler için ünlü menajerlerin sezon devam ederken futbolcunun ailesine çirkin bir teklifte bulunduğu ortaya çıktı. Menajerler sözleşmesinde "1500 dakikayı tamamlamazsa 5 milyon euroya serbest kalır." maddesi bulunan Arda Güler'in anne ve babasına, "Arda sakatım desin ya da bilerek kart görsün ama bu 1500 dakikayı tamamlamasın. Bu durumda 5 milyon euroya serbest kalır. Size de çok büyük imza parası veririz." dedi. Aile teklifi düşünmeden reddetti.

Avrupa'da transfer döneminin en gözde isimlerinden olan Fenerbahçe'nin yıldızı Arda Güler için ünlü menajerler de devrede. Bu menajerlerden bazılarının ise futbolcunun anne ve babasına çirkin bir teklifte bulunduğu öğrenildi.

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