Haberler.com Türkiye ve dünya haber gündemi: Haberler.com editörleri 26 Haziran 2023'deki önemli haberleri ve haber başlıklarını sizler için derledi!

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26 HAZİRAN 2023 PAZARTESİ TÜRKİYE VE DÜNYA GÜNDEMİNDE ÖNE ÇIKAN HABER GÜNDEMİ!

Türkiye'de ve dünyada meydana gelen olaylar ve gelişmeleri anlık olarak okurlarına aktaran Haberler.com'un haberleri ile güncel, politika, spor, magazin, kültür, sanat, dünya ve diğer tüm kategorilerde güncel haberlere ulaşabilirsiniz. İşte, Türkiye ve dünya gündeminde öne çıkan gelişmeler...

NATO ZİRVESİ ÖNCESİ TÜRKİYE, İSVEÇ VE FİNLANDİYA BRÜKSEL'DE BİR ARAYA GELECEK

Türkiye'nin NATO üyeliğine karşı çıktığı İsveç ile başlatılan müzakereler temmuz ayında da devam edecek. NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, "İsveç ve Türkiye, 11-12 Temmuz'daki NATO zirvesinden önce Brüksel'de üst düzeyde bir toplantı yapacak" dedi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, 11-12 Temmuz'daki NATO Zirvesi öncesinde Türkiye, İsveç ve Finlandiya'nın dışişleri bakanları, istihbarat başkanları ve milli güvenlik danışmanlarının Brüksel'de bir araya geleceğini bildirdi.

TERÖRİSTBAŞI ABDULLAH ÖCALAN'LA İLGİLİ SÖZLERİYLE TEPKİ ÇEKEN MERDAN YANARDAĞ HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Katıldığı bir canlı yayında PKK elebaşı Abdullah Öcalan'la ilgili "Tecrit edilmesi hukuka aykırı. Kendisinin serbest bırakılması gerekiyor" diyen Tele 1 yayın yönetmeni Merdan Yanardağ hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Dün akşam bir canlı yayına katılan Gazeteci Merdan Yanardağ, terörist ele başı Abdullah Öcalan ile ilgili tepki çeken sözler sarf etti. "Tecrit edilmesi hukuka aykırı. Kendisinin serbest bırakılması gerekiyor. Kendisi çok zeki birisidir" diyen Yanardağ hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. RTÜK de kanalla ilgili inceleme başlattı.

NUR VİRAL İLE YUSUF KAVAKLI, CANLI YAYINDA "ÇIPLAKLIK" TARTIŞMASI ÜZERİNDEN BİRBİRİNE GİRDİ

Beyaz TV ekranlarında yayınlanan Hayatta Her Şey Var programında sunucu Nur Viral ile konuk Yusuf Kavaklı arasında canlı yayında gergin anlar yaşandı. Kavaklı'nın bazı sunucuların yarıçıplak program sunduklarını söyleyerek "Bir edebi var, bir hayası var" demesi üzerine gerilen Viral, karşı çıktı. Kavaklı'nın "Bozacının şahidi şıracı" sözü karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen Viral'ın gözleri doldu.

Beyaz Tv ekranlarında yayınlanan Hayatta Her Şey Var programının sunucusu Nur Viral ile konuk Yusuf Kavaklı arasında "çıplaklık" tartışması yaşandı. Bazı sunucuların çıplak yayına çıktığını söyleyen Kavaklı, "Bir edebi var, bir hayası var" dedi. Meslektaşlarını savunan Viral, Kavaklı'nın "Bozacının şahidi şıracı" demesi üzerine şaşkınlığını gizleyemedi ve gözleri doldu.

FENERBAHÇE'DE İSMAİL KARTAL DÖNEMİ BAŞLIYOR! HAC DÖNÜŞÜ İMZAYI ATACAK

Fenerbahçe'de teknik direktör düğümü çözülüyor. Sarı-lacivertliler, İsmail Kartal ile anlaşmaya çok yakın. Hac için gittiği Arabistan'dan perşembe günü İstanbul'a dönecek olan İsmail Kartal, Ali Koç ile görüştükten sonra resmi imzayı atacak.

Fenerbahçe'de başkan Ali Koç teknik direktör konusunda son kararını verdi. Abdullah Avcı ile de görüştüğü belirtilen Koç'un İsmail Kartal ile anlaşmaya vardığı iddia edildi.

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