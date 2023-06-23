Haberler.com Türkiye ve dünya haber gündemi: Haberler.com editörleri 23 Haziran 2023'deki önemli haberleri ve haber başlıklarını sizler için derledi!

23 HAZİRAN 2023 CUMA TÜRKİYE VE DÜNYA GÜNDEMİNDE ÖNE ÇIKAN HABER GÜNDEMİ!

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BAKAN ŞİMŞEK, PİYASALARIN FAİZ KARARINI YETERSİZ BULMASINA İLİŞKİN KONUŞTU: BU BİR SÜREÇTİR, KADEMELİ OLARAK YÖNETECEĞİZ

Merkez Bankası 27 ay sonra bir ilke imza atarak politika faizini yüzde 15 seviyesine yükseltirken, atılan adım piyasalar tarafından yetersiz bulunmuştu. Kamuoyundaki eleştirilere yanıt veren Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Merkez Bankasının dünkü açıklamasında belirtildiği gibi bu bir süreçtir. Kararlılıkla kademeli olarak bu süreç yönetilecektir" ifadesini kullandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İstanbul'a hareketinden önce Ankara Esenboğa Havalimanı'nda basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Şimşek, piyasalar tarafından yetersiz bulunan Merkez Bankası'nın faiz artırımı kararına ilişkin "Bu bir süreçtir. Kararlılıkla kademeli olarak bu süreç yönetilecektir" açıklamasını yaptı.

KILIÇDAROĞLU: 6 DEĞİL YERİ GELİRSE 16'LI DA 26'LI DA MASA KURARIM

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, katıldığı canlı yayında kendine yöneltilen eleştirilere Cumhurbaşkanı Erdoğan'un "6'lı masa diyordu şimdi 16 masa diyor. Yetmez, bunu daha da artırman lazım" sözlerine yanıt veren Kılıçdaroğlu, "Bu ülkenin aydınlığı için, huzuru için, herkesin kazanacağı bir ortamı yaratmak için 6 değil yeri gelirse 16'lı da 26'lı da masa kurarım. İşin felsefesini anlamış değiller" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'un "6'lı masa diyordu şimdi 16 masa diyor. Yetmez, bunu daha da artırman lazım" sözlerine karşılık olarak "Bu ülkenin aydınlığı için, huzuru için, herkesin kazanacağı bir ortamı yaratmak için 6 değil yeri gelirse 16'lı da 26'lı da masa kurarım. İşin felsefesini anlamış değiller. Demokrasinin ne olduğunu, demokrasiyi savunmak için insanların bir araya gelmesi gerektiğini hala içselleştiremediler." ifadelerini kullandı.

BATMANLI YAZAR KIRMIZI ODA DİZİSİ HİKAYESİNİN KENDİSİNE AİT OLDUĞUNU İDDİA EDEREK HUKUK MÜCADELESİ BAŞLATTI

Batmanlı yazar Mehmet Şah Yalçın, 100 milyon TL gelirli 'Kırmızı Oda' dizisinin tamamının kendi kitabından alıntı olduğunu iddia ederek yapım şirketine dava açtı. Yalçın, ayrıca birçok dizide de eserinden izler olduğunu belirtti. 51 sayfalık bilirkişi raporu da iddialarını doğruladı.

Bir televizyon kanalında yayınlanan Kırmızı Oda dizisi Batmanlı Yazar Mehmet Şah Yalçın'a ait kitaptan alıntı çıktığı ileri sürüldü. 61 bölümlü, 100 milyon TL gelirli Kırmızı Oda dizisinin kendi kitabından alıntılandığını söyleyen yazar Mehmet Şah, yapım şirketine dava açtı.

AZİZ YILDIRIM GÖNLÜNDEN GEÇEN BAŞKAN ADAYININ İSMİNİ VERDİ: KENDİSİ BÜYÜK BİR FENERBAHÇELİ

Eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, düzenlediği basın toplantısında gönlündeki başkan adayını ilan etti. Yıldırım yaptığı açıklamada, "Fenerbahçe'de çok başkan adayı var. Gönlümden geçen Murat Ülker'dir. Nihat Özdemir ile başkanlık için teklifte bulunmadım. Çünkü başkan olma şansı yok, kulüpten istifa etti. Murat Ülker dostumdur. Ayda bir yemek yeriz. Kendisi iyi ve büyük bir Fenerbahçeli. Onun başkan olmasını çok isterim." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım, düzenlediği basın toplantısında gönlünden geçen başkan adayının Murat Ülker olduğunu ifade etti.

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