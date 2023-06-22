Haberler.com Türkiye ve dünya haber gündemi: Haberler.com editörleri 22 Haziran 2023'deki önemli haberleri ve haber başlıklarını sizler için derledi!

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22 HAZİRAN 2023 PERŞEMBE TÜRKİYE VE DÜNYA GÜNDEMİNDE ÖNE ÇIKAN HABER GÜNDEMİ!

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MERKEZ BANKASI FAİZ ORANINI YÜZDE 8,5'TEN YÜZDE 15'E YÜKSELTTİ

Merkez Bankası 27 ay sonra ilk kez faiz artırımına gitti. Yeni başkan Hafize Gaye Erkan'la ilk toplantısını yapan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, politika faizini 6,5 baz puan artırarak yüzde 15'e çıkardı.

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, Hafize Gaye Erkan başkanlığında ilk kez toplandı. Kurul, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 8,5'ten yüzde 15 düzeyine yükseltilmesine karar verdi.

BABACAN'DAN MERKEZ'İN FAİZ ARTIRIMINA TEPKİ: CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN ÖNÜNDE İKİ SEÇENEK VAR

Merkez Bankası'nın 27 ay sonra bir ilke imza atarak faizi yüzde 15'e çıkarması DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın tepkisini çekti. Babacan sosyal medya paylaşımında "Faiz artırıldığına göre iki seçenek var. İlki; Sayın Erdoğan seçim kampanyası boyunca 'Faiz daha da inecek' diyerek herkesi aldattı. Bu durumda çıkıp milletten özür dileyecek. İkincisi; yine aldatıldı. Öyleyse bir kez daha 'Laf dinlemiyorlar' diyecek. Başka yol yok" ifadelerini kullandı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 650 baz puan artırarak yüzde 15'e çıkardı. 27 ay sonra gelen karar DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın ise tepkisini çekti. Sosyal medya hesabından değerlendirmede bulunan Babacan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önünde iki seçenek bulunduğunu ifade etti.

BARIŞ ARDUÇ "BEBEĞİNİZ KİME BENZİYOR?" SORUSUNU DUYUNCA AŞKA GELDİ: KARIMA AŞIĞIM, ONA BENZEMESİ MÜTHİŞ

Barış Arduç ve Gupse Özay çifti, dün akşam Eda Ece ile Buğrahan Tuncer çiftinin düğününe katıldı. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Arduç, kızının kime benzediğiyle ilgili konuşurken "Karıma aşığım, karıma benzemesi benim için müthiş bir şey" dedi. Eşinin iltifatı karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen Özay ise "Canım çok teşekkür ederim" dedi.

Eda Ece ve Buğrahan Tuncer'in düğününe katılan Barış Arduç ve Gupse Özay ayaküstü basın mensuplarıyla sohbet etti. 2022 yılında kızları Jan Asya'yı kucaklarına alan çiftte Arduç, "Bebek kime benziyor?" sorusu üzerine Özay'a aşkını ilan ederek "Ben karıma aşığım. Karıma benzemesi benim için müthiş bir şey" dedi.

FENERBAHÇE'DEN EDİN DZEKO İÇİN İLK KAP BİLDİRİMİ GELDİ

Fenerbahçe, yıldız golcü Edin Dzeko ile görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi.

Inter ile sözleşmesi biten dünyaca ünlü golcü Edin Dzeko sabah saatlerinde İstanbul'a gelmişti. Fenerbahçe, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı bildirimde, 37 yaşındaki futbolcuyla görüşmelere başlandığını belirtti.

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