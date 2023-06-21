Haberler.com Türkiye ve dünya haber gündemi: Haberler.com editörleri 21 Haziran 2023'deki önemli haberleri ve haber başlıklarını sizler için derledi!

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21 HAZİRAN 2023 ÇARŞAMBA TÜRKİYE VE DÜNYA GÜNDEMİNDE ÖNE ÇIKAN HABER GÜNDEMİ!

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FAS-KANARYA ADALARI ARASINDA BATAN SIĞINMACI TEKNESİNDE 39 KİŞİ BOĞULARAK HAYATINI KAYBETTİ

Yunanistan'ın güneybatısında gerçekleşen göçmen tekne faciasının ardından bir acı olayda Fas-Kanarya Adaları arasında yaşandı. Bölgede batan sığınmacı teknesinde 39 kişi boğularak hayatını kaybetti.

Akdeniz yoluyla Batı'ya ümit yolculuğu çıkan göçmenlerle ilgili acı haberler gelmeye devam ediyor. Yunanistan'ın güneybatısında gerçekleşen ve 81 kişinin hayatını kaybettiği facianın ardından bir benzeri de Fas- Kanarya Adaları arasında yaşandı. Göçmenleri taşıyan teknenin batmasıyla 39 kişi hayatını kaybetti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN İMAMOĞLU VE YAVAŞ'A SEÇİM GÖNDERMESİ: HADİ ŞİMDİ DE ŞEHİR ŞEHİR DOLAŞIN

AK Parti grup toplantısında konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, sık sık muhalefeti eleştirdi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın seçim döneminde CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile şehir şehir gezmesine atıfta bulunan Erdoğan, "Buldunuz 2 tane belediye başkanı. Neredeler şimdi; kayıplar. Hadi şimdi de dolaşın, biz sizin adınıza hicap duyduk" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün TBMM'de AK Parti grup toplantısında konuştu. Gündemi değerlendiren Erdoğan, seçim sürecinde meydanlarda olan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş'ı da es geçmedi. Cumhurbaşkanı, "Buldunuz 2 tane belediye başkanı. Neredeler şimdi; kayıplar. Hadi şimdi yine dolaş. Bütün bunları yapanlar belki utanmadılar. Ama biz onlar adına hicap duyduk. Tarih en adil hakemdir." dedi.

ÜNLÜ ŞARKICI AVA MAX, SAHNEYE FIRLAYAN HAYRANI TARAFINDAN TOKATLI SALDIRIYA UĞRADI

Pop müzik sanatçısı Ava Max, Los Angeles'taki konserinde bir hayranının saldırısına uğradı. Şarkıcı gözünden yaralandı. Saldırgan görevliler tarafından sahneden uzaklaştırıldı.

Pop müzik sanatçısı Ava Max, sahnede şarkı söylediği sırada sahneye fırlayan bir hayranı tarafından tokatlı saldırıya uğradı. Saldırgan hayranından görevliler sayesinde son anda kurtulan şarkıcı gözünden yaralandı.

KONFERANS LİGİ'NDE FENERBAHÇE, BEŞİKTAŞ VE ADANA DEMİRSPOR'UN RAKİPLERİ BELLİ OLDU

UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme turunda kuralar çekildi. Fenerbahçe, La Fiorita 1967-FC Zimbru Chisinau; Beşiktaş, Tirana-Dinamo Batumi eşleşmesinin galibiyle oynayacak. Adana Demirspor'un rakibi ise CFR Cluj oldu.

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 2. ön eleme kura çekimi, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde gerçekleştirildi. Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor'un rakipleri belli oldu.

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