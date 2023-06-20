Haberler.com Türkiye ve dünya haber gündemi: Haberler.com editörleri 20 Haziran 2023'deki önemli haberleri ve haber başlıklarını sizler için derledi!

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20 HAZİRAN 2023 SALI TÜRKİYE VE DÜNYA GÜNDEMİNDE ÖNE ÇIKAN HABER GÜNDEMİ!

Türkiye'de ve dünyada meydana gelen olaylar ve gelişmeleri anlık olarak okurlarına aktaran Haberler.com'un haberleri ile güncel, politika, spor, magazin, kültür, sanat, dünya ve diğer tüm kategorilerde güncel haberlere ulaşabilirsiniz. İşte, Türkiye ve dünya gündeminde öne çıkan gelişmeler...

YENİ ASGARİ ÜCRET 11.402 TL OLDU

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 3. toplantısı sona erdi. Görüşmenin ardından kameralar karşısına geçen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, yeni asgari ücretin yüzde 34 zamla 11.402 TL olduğunu açıkladı.

Doğrudan 7 milyondan fazla çalışanı, dolaylı olarak ise toplumun tamamını ilgilendiren asgari ücret rakamıyla ilgili süreç tamamlandı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu bugün gerçekleşen 3. toplantıda rakam konusunda uzlaştı ve yeni asgari ücret 11.402 TL oldu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: TÜRKİYE, SOĞINMACILARIN GÜVENLİ VE ONURLU BİR ŞEKİLDE GERİ DÖNÜŞLERİNİ DESTEKLİYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dünya Mülteciler Günü nedeniyle yayımladığı mesajda, Türkiye'nin sığınmacıların güvenli ve onurlu bir şekilde geri dönüşlerini desteklediğini belirtti. Erdoğan, mülteci meselesi konusunda tüm tarafları daha fazla gayret göstermeye davet ederek, uluslararası toplumun sorumluluk üstlenmesi gerektiğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 20 Haziran Dünya Mülteciler Günü nedeniyle yazılı mesaj yayımladı. Erdoğan mesajında, " Türkiye, sığınmacıların güvenli, gönüllü ve onurlu bir şekilde anavatanlarına geri dönüşlerini desteklemekte, bunun için gerekli projeleri hayata geçirmektedir" ifadelerine yer verdi.

CEM ADRİAN KONSERİNE BÜYÜK İLGİ! YAĞMUR BİLE HAYRANLARINI DURDURAMADI

Ünlü müzisyen Cem Adrian, Bursa Kültürpark Açıkhava Sahnesinde hayranlarıyla buluştu. Yaklaşık iki saat boyunca sahnede kalan Adrian, sevilen şarkılarının yanı sıra türküler de söyledi. Adrian'ın hayranları, sağanak yağışı aldırmadan alanı doldurdu ve konser sonuna kadar bekledi.

Ünlü söz yazarı ve müzisyen Cem Adrian önceki akşam Kerkisolfej organizasyonun düzenlediği konserde Bursa Kültürpark Açıkhava Sahnesinde hayranlarıyla buluştu. Yağan yağmura aldırış etmeyen vatandaşlar, Adrian'ın konser verdiği alanı doldurdu.

VOLKAN DEMİREL, FENERBAHÇE İDDİALARINA SON NOKTAYI KOYDU: HAYALİM HATAYSPOR'U AYAĞA KALDIRMAK

Adı Fenerbahçe ile anılan Volkan Demirel, hayalinin bu sezon Hatayspor ile Süper Lig'de mücadele etmek olduğunu açıkladı ve sarı-lacivertlilere kapıyı kapadı.

Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, geleceği ile ilgili net konuştu. Sarı-lacivertliler ile adı anılan genç hoca, Hatay ile yola devam etmek istediğini belirtti.

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