Haberler.com Türkiye ve dünya haber gündemi: Haberler.com editörleri 19 Haziran 2023'deki önemli haberleri ve haber başlıklarını sizler için derledi!

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19 HAZİRAN 2023 PAZARTESİ TÜRKİYE VE DÜNYA GÜNDEMİNDE ÖNE ÇIKAN HABER GÜNDEMİ!

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ÜÇLÜ ZİRVE SONRASI BAKAN IŞIKHAN'DAN İLK SÖZLER: ASGARİ ÜCRETİN AÇIKLANACAĞI GÜN HENÜZ BELİRLENMEDİ, ÇALIŞIYORUZ

Milyonlarca insan temmuz ayında asgari ücrete yapılacak zamma kilitlenmişken, rakamı belirleyecek komisyon ise bu sabah 2. kez toplandı. Öğleden sonra ise Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, TİSK ve Türk-İş başkanlarını kabul etti. Görüşmenin ardından konuşan Işıkhan, "Asgari ücretin açıklanacağı gün belirlenmedi, üzerinde çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

7 milyondan fazla çalışanı, dolaylı olarak ise toplumun tamamını ilgilendiren asgari ücret zammıyla ilgili süreç devam ediyor. İlk toplantısını 13 Haziran'da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğinde gerçekleştiren komisyon, ikinci toplantı için bugün saat 10.00'da bir araya geldi.

SEÇİM SONRASI İLK GÖRÜŞME! KILIÇDAROĞLU İLE KAMERA KARŞISINA GEÇEN ÖZDAĞ, VERDİĞİ DETAYLA DAHA İLK DAKİKADA BOMBAYI PATLATTI

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, CHP Genel Merkezinde Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti. Görüşmenin ardından iki lider kısa birer açıklama yaptı. Seçim sonuçlarını değerlendirdiklerini belirten Özdağ, "İçeri girerken sayın CHP Sözcüsü 'Dikkat edin yerler kaygan burada' dedi. Biz de gülümseyerek 'sağlam bastığımızı' söyleyerek yukarıya çıktık" ifadelerini kullandı. Bu sözler, CHP'de uzun süredir süren koltuk tartışmalarına mesaj olarak algılandı.

Seçimlerin 2. turu öncesi CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na desteğini açıklayan Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Partisi'ne bugün sürpriz bir ziyarette bulundu.

BÜLENT ŞAKRAK İLE BOŞANACAĞI KONUŞULAN CEYDA DÜVENCİ'DEN MANİDAR PAYLAŞIM

Evlilikleri üzerinde kara bulutlar dolaşan Bülent Şakrak ve Ceyda Düvenci'nin boşanacakları iddiası magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Ceyda Düvenci'nin son paylaşımı iddiaları güçlendirdi. Ünlü oyuncunun "Bazen istemesen de bambaşka bir yola çıkmak zorunda kalırmışsın" sözleri ayrılık kesinleşti yorumlarına neden oldu.

Nikah masasına 2015'te oturan Ceyda Düvenci ile Bülent Şakrak hakkında ayrılık iddiası bir süredir konuşuluyordu. Evlilikleri üzerinde kara bulutlar dolaşan ikili, çift terapisine gittiğini söyleyerek aralarını düzelttiklerini belirtmişti.

OKAN KOCUK, GALATASARAY'A VEDA ETTİ! SÜPER LİG'İN YENİ EKİBİNE İMZAYI ATIYOR

Galatasaray ile sözleşmesi sona eren Okan Kocuk, sarı-kırmızılı kulüpten ayrıldığını açıkladı. Deneyimli eldivenin, Süper Lig'e yükselen Samsunspor'a imza atması bekleniyor.

Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan Galatasaray'da deneyimli kaleci Okan Kocuk, takımdan ayrıldığını açıkladı.

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