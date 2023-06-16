Haberler.com Türkiye ve dünya haber gündemi: Haberler.com editörleri 16 Haziran 2023'deki önemli haberleri ve haber başlıklarını sizler için derledi!

Haberler.com editörleri tarafından seçilen gündemdeki en önemli haberler. Enflasyon haberleri, 6'lı masa haberleri, Cumhurbaşkanı adayları haberleri, NATO haberleri, Süper Lig maç sonuçları, koronavirüs haberleri, zam haberleri, spor haberleri ve magazin dünyasında yaşanan son 16 Haziran 2023 Cuma gelişmelerini Haberler.com'dan takip edebilirsiniz.

16 HAZİRAN 2023 CUMA TÜRKİYE VE DÜNYA GÜNDEMİNDE ÖNE ÇIKAN HABER GÜNDEMİ!

Türkiye'de ve dünyada meydana gelen olaylar ve gelişmeleri anlık olarak okurlarına aktaran Haberler.com'un haberleri ile güncel, politika, spor, magazin, kültür, sanat, dünya ve diğer tüm kategorilerde güncel haberlere ulaşabilirsiniz. İşte, Türkiye ve dünya gündeminde öne çıkan gelişmeler...

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, İSTANBUL'U GERİ ALMAYA KARARLI: FETRET DEVRİNDEN HEP BERABER ÇIKARTACAĞIZ

Üsküdar'daki Vaniköy Camii'nin restorasyon sonrası ibadete açılış programına katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2024 yılındaki yerel seçimlerde İstanbul'u yeniden almak istediklerini ifade ederek "Önümüzdeki 9 ay süresinde hep birlikte çalışarak inşallah İstanbul'u içinde sürüklendiği bu fetret devrinden hep beraber çıkartacağız" dedi. AK Parti'de İBB adaylığı için kulislerde Murat Kurum, Süleyman Soylu, Tevfik Göksu ve Şadi Yazıcı'nın adı geçiyor.

2024 yılında yapılacak yerel seçimler için geri sayım ederken Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Aşkım, sevdam" dediği İstanbul'u geri almak için var gücüyle çalışacaklarını ifade etti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN TANJU ÖZCAN'IN HEYKEL YAPMA TEKLİFİNE RET

Seçimi kazanması halinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın heykelini dikme sözü veren Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, seçim sonuçlarının ardından Cumhurbaşkanlığından heykel yapımı için muvafakat talep ettiğini açıklamıştı. Özcan'ın mektubuna, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı'ndan yanıt geldi. Açıklamada, "Cumhurbaşkanımız heykel masrafı tutarında ihtiyaç sahibi Bolulu vatandaşlarımıza yardım yapılmasının daha yerinde olacağını tensip buyurmuşlardır." denildi.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, 14 Mayıs Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimi'nden önce 18 Nisan'da sosyal medya hesabından, "Recep Tayyip Erdoğan seçimi bir kez daha kazanırsa Bolu'nun en görünür yerine devasa bir Erdoğan heykeli dikeceğim" paylaşımında bulundu. Bolu Belediye Meclisinin haziran ayı ilk toplantısında, AK Partili Belediye Meclis Üyesi Kamuran Avcı ve MHP'li meclis üyeleri Fatih Silin ve Necdet Çakır, Başkan Özcan'ın sözünü tutması gerektiğini hatırlattı.

BERNA LAÇİN'İ PARİS BÜYÜKELÇİLİĞİ'NDE AĞIRLAYAN ALİ ONANER, MERKEZE ÇEKİLDİ

Seçim döneminde sık sık hükümeti hedef alan söylemlerle gündeme gelen oyuncu Berna Laçin'in, Paris Büyükelçiliği'ndeki bir davete katılması tepki çekmişti. Bugün 8 ülkeye büyükelçi atanırken, Paris Büyükelçisi Ali Onaner merkeze çekildi.

Sık sık muhalif söylemleri ile gündeme gelen oyuncu Berna Laçin'in geçtiğimiz haftalarda Türkiye'nin Paris Büyükelçiliği'nde ağırlanması bazı kesimlerin tepkisini çekmişti.

BAŞKANLIĞA ADAY OLACAK MI? AZİZ YILDIRIM SON KARARINI RESMEN İLAN ETTİ

Eski Fenerbahçe Aziz Yıldırım, Ali Koç'a olağanüstü kongre çağrısı yapmasının ardından başkanlığa aday olacağı iddialarını yalanladı. Yıldırım yaptığı yeni açıklamada, "Fenerbahçe Olağanüstü Kongre kararı alırsa şahsımın aday olacağı yönünde gerçek olmayan bir paylaşım yapmıştır. Ben bugünkü detaylı açıklamamı, mevcut Fenerbahçe Başkanı ve yönetiminin kalan 1 yılında daha rahat çalışabilmesi ve güvenoyu alarak yoluna devam etmesi için yaptım." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'u olağanüstü kongreye çağıran Aziz Yıldırım, yeni bir açıklama daha yaparak başkanlık adaylığı ile ilgili son kararını açıkladı.

"BU İDDİA YANLIŞTIR"

Ertem Şener'in haberini yalanlayan Aziz Yıldırım, "Ertem Şener isimli şahıs, Twitter'dan "Özel" notuyla, Fenerbahçe Olağanüstü Kongre kararı alırsa şahsımın aday olacağı yönünde gerçek olmayan bir paylaşım yapmıştır. Bugün yaptığım detaylı açıklamadan bir şey anlamadığı anlaşılan Ertem Şener'in bu iddiası yanlıştır. Ben bugünkü detaylı açıklamamı, mevcut Fenerbahçe Başkanı ve yönetiminin kalan 1 yılında daha rahat çalışabilmesi ve güvenoyu alarak yoluna devam etmesi için yaptım.

HABERLER.COM HAKKINDA

Haberler.com ; Güncel, politika, ekonomi, spor, magazin, dünya, sağlık ve diğer tüm kategorilerde güncel haber sunmak ve internet kullanıcısının habere ulaşmasını kolaylaştırmak için oluşturulmuş geniş kapsamlı bir haber portalıdır. Gündemdeki son dakika gelişmeleri, Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri Haberler.com'da bulabilirsiniz. Facebook, Twitter, Instagram ve diğer tüm sosyal medya platformlarından Haberler.com'u takip edebilirsiniz. Haberler.com uygulamasını IOS, Andorid ve Huawei telefon ve tabletlerinizden rahatlıkla kullanabilirsiniz.