Haberler.com Türkiye ve dünya haber gündemi: Haberler.com editörleri 14 Haziran 2023'deki önemli haberleri ve haber başlıklarını sizler için derledi!

14 HAZİRAN 2023 ÇARŞAMBA TÜRKİYE VE DÜNYA GÜNDEMİNDE ÖNE ÇIKAN HABER GÜNDEMİ!

ERDOĞAN'DAN FAİZ MESAJI: HAZİNE VE MALİYE BAKANIMIZIN ADIMLARINI SÜRATLE, RAHATLIKLA MERKEZ BANKASI'YLA ATMASINI KABULLENDİK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC ve Azerbaycan ziyaretlerinin dönüşünde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Yeni dönemdeki faiz politikası hakkında soruya yanıt veren Erdoğan, "Hazine ve Maliye Bakanımızın şu andaki düşüncesi noktasında, biz tabii kendisine burada atacağı adımları süratle, rahatlıkla Merkez Bankası'yla beraber atmasını kabullendik, 'hayırlı olsun' dedik ve bu şekilde de enflasyonu tek haneye düşürmekteki kararlılığımızı da bildirdik" dedi.

Seçim zaferi sonrası yeni dönemdeki ilk yurt dışı ziyaretlerini geleneği bozmayarak KKTC ve Azerbaycan'a gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dönüşünde uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı.

KILIÇDAROĞLU İLE GÖRÜŞEN İMAMOĞLU'NDAN İLK SÖZLER: GÜZEL OLACAK HER ŞEY

Seçim yenilgisinin ardından istifa çağrıları yapılan CHP lideri Kılıçdaroğlu ve her fırsatta değişim mesajı veren İBB Başkanı İmamoğlu, Ankara'da görüştü. 2 saatlik görüşmenin ardından İstanbul'a dönen İmamoğlu, basın mensuplarının görüşme ile ilgili sorusuna "Görüşeceğiz tabii. Genel Başkanımızla her zaman görüşüyoruz zaten. Güzel olacak her şey" dedi.

İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara''nın Çankaya ilçesindeki Ahlatlıbel Sosyal Tesisleri''nde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşme gerçekleştirdi.

EBRU ŞALLI DA EYT'Lİ OLDU! 7 BİN 500 TL MAAŞ ALACAK

Önceki gün eşi Uğur Akkuş dolandırıcılık iddiasıyla gözaltına alınan Ebru Şallı, EYT'den faydalanarak emekli oldu. Bir davetten görüntülenen Şallı, "Başvurdum ve maaşım bağlanacak. 7 bin 500 TL emekli maaşım var" dedi.

Son günlerde eşi Uğur Akkuş'un dolandırıcılık iddiasıyla gözaltına alınmasıyla gündeme gelen Ebru Şallı, dün Nişantaşı'ndaki bir mekanın davetinde görüntülendi. Ayaküstü basın mensuplarıyla konuşan ve oldukça keyifli olduğu görülen Şallı, emekli olduğunu söyledi.

BOMBA İDDİA! MONTELLA, YILDIZ FUTBOLCUYU ARADI: FENERBAHÇE'YE GEL

Adana Demirspor ile yollarını ayıran ve ismi Fenerbahçe'yle anılan Vincenzo Montella'nın Roma'nın yıldızı Stephan El Shaarawy'yi arayarak Fenerbahçe'ye çağırdığı iddia edildi. İtalyan çalıştırıcı 30 yaşındaki futbolcuya, "Fenerbahçe teknik direktörü olursam seni takımda görmek isterim" dedi.

Jorge Jesus'un ayrılığının ardından Fenerbahçe'nin başına geçeceği konuşulan Vincenzo Montella, Roma ile sözleşmesi sona eren Stephan El Shaarawy ile bir görüşme gerçekleştirdi.

