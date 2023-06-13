Haberler.com Türkiye ve dünya haber gündemi: Haberler.com editörleri 13 Haziran 2023'deki önemli haberleri ve haber başlıklarını sizler için derledi!

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13 HAZİRAN 2023 SALI TÜRKİYE VE DÜNYA GÜNDEMİNDE ÖNE ÇIKAN HABER GÜNDEMİ!

Türkiye'de ve dünyada meydana gelen olaylar ve gelişmeleri anlık olarak okurlarına aktaran Haberler.com'un haberleri ile güncel, politika, spor, magazin, kültür, sanat, dünya ve diğer tüm kategorilerde güncel haberlere ulaşabilirsiniz. İşte, Türkiye ve dünya gündeminde öne çıkan gelişmeler...

ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU'NUN İLK TOPLANTISI SONA ERDİ! İLK AÇIKLAMA TÜRK-İŞ'TEN

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısı sona erdi. 1 saat süren görüşmenin ardından açıklama yapan TÜRK-İŞ Heyet Başkanı Veli Solak, "Bayramdan önce bitmesini bekliyoruz. Maaşın hayat şartlarına göre güncellenmesini istiyoruz." dedi.

Asgari ücrete ara zam için çalışmalarına resmen start verildi. Tespit komisyonu ilk toplantı için bugün saat 14.00'te Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda bir araya geldi.

KILIÇDAROĞLU'NUN "İSTANBUL'U DA DÜŞÜNMEK ZORUNDAYIM" SÖZLERİ SORULAN İMAMOĞLU GERİ ADIM ATMADI

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, gazetecilerin, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun "İstanbul'u da düşünmek zorundayım" açıklamasını hatırlatarak yönelttiği "Siz aday olursanız İstanbul ne olacak?" sorusuna "Kendileri genel başkanımız. İstanbul'u da düşüneceğiz, Ankara'yı da düşüneceğiz, Türkiye'yi de düşüneceğiz, geleceği de düşüneceğiz. Her türlü düşünmek zorundayız. O da bizim de zaten asla ıskalamadığımız bir noktasıdır İstanbul. Ama mesele İstanbul'dan da ibaret değil" yanıtını verdi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 29 Mayıs - 4 Haziran tarihleri arasında, Azerbaycan Bakü'de düzenlenen Dünya Taekwondo Şampiyonası'nda, 3 altın, 2 bronz olmak üzere toplam 5 madalya kazanan İBB Spor Kulübü sporcuları ile bir araya geldi.

NURAY SAYARI'DAN ÇOK KONUŞULACAK ÇIKIŞ: GÜÇLÜ KADINIM, FAKİR ADAMLA BİRLİKTE OLMAM

Haberler.com'un YouTube kanalında yayınlanan Haber Bahane programına konuk olan astrolog ve yazar Nuray Sayarı, 31 yıllık evliliğin ardından hayatına maddi durumu kötü olan birini almayacağını söyledi. Bir erkeğin parasına muhtaç olmadığını belirten Sayarı, "Fakir bir adam istemiyorum, sevgisinden bize ne. Adamın cebindeki paraya değil de gözüne mi bakacağım?" dedi.

Gökay Kalaycıoğlu'nun sunumuyla Haberler.com'un YouTube kanalında yayınlanan Haber Bahane programının bu haftaki konuğu astrolog ve yazar Nuray Sayarı oldu. 2 sene önce 31 yıllık eşi Aşkın Sayarı'dan şiddet gerekçesiyle boşanan Sayarı, hayatına fakir bir erkeği almayacağını söyleyerek tartışma yaratacak ifadeler kullandı.

PREMİER LİG'DE DENGELERİ DEĞİŞTİRECEK SATIŞ! KATARLI ŞEYH REKOR BEDELLE MANCHESTER UNİTED'I SATIN ALDI

Manchester United'ın sahibi Glazer Ailesi, kulübü devretme konusunda Katarlı Şeyh Jassim bin Hamad bin Jassim ile yaptıkları görüşmelerde sona geldi. Satışın yaklaşık 6 milyar sterlin bedelle tamamlanması bekleniyor. Bu rakam tüm zamanların en pahalı kulüp satışı anlamına geliyor.

Premier Lig'de dengeleri değiştirecek satışta sona gelindi. Katar Şeyhi Jassim bin Hamad Al Thani'ni Manchester United'ı kısa süre içerisinde Glazer Ailesi'nden resmen devralacak.

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