Haberler.com Türkiye ve dünya haber gündemi: Haberler.com editörleri 12 Haziran 2023'deki önemli haberleri ve haber başlıklarını sizler için derledi!

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12 HAZİRAN 2023 PAZARTESİ TÜRKİYE VE DÜNYA GÜNDEMİNDE ÖNE ÇIKAN HABER GÜNDEMİ!

Türkiye'de ve dünyada meydana gelen olaylar ve gelişmeleri anlık olarak okurlarına aktaran Haberler.com'un haberleri ile güncel, politika, spor, magazin, kültür, sanat, dünya ve diğer tüm kategorilerde güncel haberlere ulaşabilirsiniz. İşte, Türkiye ve dünya gündeminde öne çıkan gelişmeler...

MANSUR YAVAŞ'IN YERİNE KAYYUM MU ATANIYOR? SEL SONRASI SUÇ DUYURUSUNDA BULUNAN AK PARTİLİ İSMİN SÖZLERİ KAFA KARIŞTIRDI

AK Parti Grup Başkanvekili ve Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Ankara'da meydana gelen sellerin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanını hiç etkilemediğini belirterek, belediyenin sel önleme çalışmalarının yetersiz olduğunu söyledi. Konunun yargıya intikal ettiğini ve suç duyurusunda bulunduklarını belirten Köse, bir gazetecinin "Mansur Yavaş'ın yerine kayyum atanmasını bekliyor musunuz?" sorusuna ise "Bu kayyum süreci, yargının karar vereceği bir süreç" yanıtını verdi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) AK Parti Grup Başkanvekili ve Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, başkentte farklı günlerde meydana gelen sellerin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanını hiç etkilemediğini belirterek, "Sel gelme ihtimali olan yerlere ekipler yerleşerek önlem almalı ve yağışla birlikte de stratejik noktalara acil müdahaleler yapılmalı. Bunlar yapılmıyor ve 4 yıl olmuş hala sorumluluk önceki yönetime yıkılmaya çalışılıyor" dedi.

YEREL SEÇİMDE AK PARTİ İLE İTTİFAK YAPACAKLAR MI? YRP LİDERİ ERBAKAN SESSİZLİĞİNİ BOZDU

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, 2024'te yapılacak yerel seçimde ittifakla hareket edip etmeyeceklerine ilişkin soruya "Yerel seçimler yaklaştığında yetkili kurumlarımızla herhangi bir başka partiden teklif halinde istişare, değerlendirme yapılarak bir karar alınabilir. Ama şu an için inşallah kendi adaylarımızla müstakil olarak gitme düşüncesi içerisindeyiz" yanıtını verdi.

Türkiye 14 Mayıs'ta sandık başına giderken, hem milletvekili genel seçimi hem de cumhurbaşkanlığı seçimleri gerçekleştirildi. Erdoğan yeniden cumhurbaşkanı seçilirken, Meclis'te ise Cumhur İttifakı partileri çoğunluğu elde etti.

Seçimlere Cumhur İttifakı tarafında giren Yeniden Refah Partisi ise milletvekili seçimlerine ayrı girdi ve TBMM'de 5 vekil ile temsil edilme hakkı kazandı. Parti lideri Fatih Erbakan, partisinin Kartal ilçe teşkilat binasında basın mensupları ve parti üyeleriyle kahvaltı programına katıldı. Burada ise yerel seçimlere ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

22. MİSS MEDİTERRANEAN GÜZELLİK YARIŞMASI'NDA KRALİÇE SEÇİLEN İLSU DEMİRCİ, GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Antalya'da 12 finalistin katıldığı 22. Miss Mediterranean Güzellik Yarışması final yapıldı. Kraliçe seçilen İlsu Demirci, adını duyunca uzun süre gözyaşı döktü. Tacını taktıktan sonra konuşan Demirci, "Beklemiyordum bunu. Çok mutluyum. Şimdiki planım oyunculuk üzerine ilerlemek" dedi.

Antalya'da düzenlenen 22. Miss Mediterranean Güzellik Yarışması'nda İlsu Demirci kraliçe seçildi. Yarışmada 12 finalist kampa girdi ve final günü heyecanla bekledi. Finalistler kendileri için özel dikilen kostümleri podyumda sergiledi. Jüri üyelerinin puan verdiği 12 finaliste genel kültür alanında sorular da soruldu. Gecede dans ve eğlence bir arada yaşandı.

FUTBOLCU RONALDO'YU UNUTUN! AL NASSR'DA BAMBAŞKA BİR GÖREVE GETİRİLDİ

Al Nassr forması giyen Cristiano Ronaldo, Suudi Arabistan ekibinde bambaşka bir göreve getiriliyor. Ronaldo, takıma yıldız futbolcuların kazandırılmasına öncülük edecek. Portekizli futbolcunun, kariyerini sonlandırdıktan sonrada bu göreve devam edeceği belirtiliyor.

Suudi Arabistan'da kariyerini sürdüren Cristiano Ronaldo, Al Nassr'da futbolculuğun yanı sıra yeni bir görev daha üstlenecek.

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