Haberler.com Türkiye ve dünya haber gündemi: Haberler.com editörleri 10 Haziran 2023'deki önemli haberleri ve haber başlıklarını sizler için derledi!

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10 HAZİRAN 2023 CUMARTESİ TÜRKİYE VE DÜNYA GÜNDEMİNDE ÖNE ÇIKAN HABER GÜNDEMİ!

Türkiye'de ve dünyada meydana gelen olaylar ve gelişmeleri anlık olarak okurlarına aktaran Haberler.com'un haberleri ile güncel, politika, spor, magazin, kültür, sanat, dünya ve diğer tüm kategorilerde güncel haberlere ulaşabilirsiniz. İşte, Türkiye ve dünya gündeminde öne çıkan gelişmeler...

5 İŞÇİNİN ŞEHİR OLDUĞU ANKARA'DAKİ PATLAMA SONRASI CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN TALİMAT

Ankara'da MKE roket ve patlayıcı fabrikasında meydana gelen patlamada 5 işçi şehit oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Güler'i arayarak tahkikat başlatılması talimatını verdi. Vali Şahin ise patlamanın sebebine dair yaptığı açıklamada "Kimyasal tepkime olduğuna dair kanaatler var ama savcılarımız inceleyecek" ifadelerine yer verdi.

Ankara Elmadağ'ın Tatlıca Mahallesinde faaliyet gösteren MKE roket ve patlayıcı fabrikasında sabah saatlerinde fabrikanın üretimhane bölümünde bir patlama meydana geldi. Patlamamın sesi çevre yerleşim yerlerinde duyuldu. Patlamanın ardından fabrikanın üzerinde dumanlar yükseldi.

SİNAN OĞAN, KILIÇDAROĞLU'NUN SÖZLERİNE KARŞI ÇIKTI: SENİN BAŞARIN DEĞİL BENİM BAŞARIM

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, konuk olduğu canlı yayında Cumhurbaşkanı Erdoğan için "İlk kez katıldığı bir şeyde 1. turda kaybetti. Onun açısından da ciddi bir travma oldu. Bu zamana kadar hep 1. turda kazandı ama ilk kez kaybetti" ifadelerini kullandı. Kılıçdaroğlu'nun bu sözlerine yanıt ATA İttifakı'nın adayı Sinan Oğan'dan geldi. Oğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Ben çekilseydim 2. tura kalmazdı. Kendi başarınız gibi göstermeyin" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Sözcü TV'de katıldığı canlı yayında gazeteci Uğur Dündar, Alişar Delek, İsmail Saymaz ve İpek Özbey'in sorularını yanıtladı.

KIZILCIK ŞERBETİ'NDE ÇOK KONUŞULACAK MARKET SAHNESİ! YAPILAN YORUMLAR KIRDI GEÇİRDİ

Dün akşam sezon finali bölümüyle ekrana gelen Kızılcık Şerbeti'nde Nursema ve Umut'un 8 bin 900 TL'lik market alışverişi izleyicileri güldürdü. Sahne için "Nursema'nın asgari ücretten haberi yok, Umut'un ocağına incir ağacı dikti" yorumu yapıldı.

Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör, Ceren Yalazoğlu Karakoç, Barış Kılıç, Feyza Civelek, Evrim Alasya, Müjde Uzman, Sibel Taşçıoğlu ve Settar Tanrıöğen'in başrolünü paylaştığı Kızılcık Şerbeti dizisi dün akşam yayınlanan 29. bölümüyle sezon finali yaptı. Dizide yeni evlenen Umut ve Nursema'nın market sahnesi ise alay konusu oldu.

BAŞKANLIĞA ADAY OLACAK MI? "KAPALI KAPILAR ARDINDAN İŞ YAPMAM" DİYEN AZİZ YILDIRIM SON KARARINI İLAN ETTİ

Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım, başkanlığa yeniden aday olacağı yönünde çıkan haberi yalanladı. Yıldırım yaptığı açıklamada, "Hakkımda bir çok asılsız iddiayı içeren, tümüyle dedikoduya dayalı haber yalandır. Bugüne dek ne yaptıysam kapalı kapılar ardında değil açık açık yapan biri olarak, haberde yer alan hakkımdaki tüm iddialar sırasıyla gerçek dışıdır." ifadelerini kullandı.

Ali Koç'un aday çıkması halinde 2024'ü beklemeden seçim kararı alacağını ifade etmesi sonrası Aziz Yıldırım'ın harekete geçeceği iddia edilmişti. Sarı-lacivertlilerin eski başkanı iddiaları sert bir dille yalanladı.

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