Haberler.com Türkiye ve dünya haber gündemi: Haberler.com editörleri 9 Haziran 2023'deki önemli haberleri ve haber başlıklarını sizler için derledi!

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9 HAZİRAN 2023 CUMA TÜRKİYE VE DÜNYA GÜNDEMİNDE ÖNE ÇIKAN HABER GÜNDEMİ!

Türkiye'de ve dünyada meydana gelen olaylar ve gelişmeleri anlık olarak okurlarına aktaran Haberler.com'un haberleri ile güncel, politika, spor, magazin, kültür, sanat, dünya ve diğer tüm kategorilerde güncel haberlere ulaşabilirsiniz. İşte, Türkiye ve dünya gündeminde öne çıkan gelişmeler...

89 KİŞİYE MEZAR OLAN GALERİA SİTESİ'NİN SAHİPLERİ "AYNI YERE BİNA YAPILSIN" DEDİ; UZMANLARDAN "ZEMİN" UYARISI GELDİ

Diyarbakır'da Kahramanmaraş merkezli depremlerin ilkinde yıkılan ve 89 kişinin hayatını kaybettiği Galeria Sitesi'nde enkaz kaldırma çalışmaları, savcılığın yapacağı zemin etüdü incelemesi nedeniyle durduruldu. Mülk sahipleri aynı yere yeniden bina yapılması için platform kurarken; uzmanlar ise sitenin bulunduğu arazinin zemininde sorunlar olduğuna dikkat çekti.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen iller arasındaki Diyarbakır'da 1'i boş, 7 bina yıkıldı. Kent genelinde 414 kişi hayatını kaybetti, 912 kişi de yaralandı.

KILIÇDAROĞLU, İMAMOĞLU'NA KARŞI SARIGÜL'Ü MÜ ALTERNATİF OLARAK DÜŞÜNÜYOR?

Seçimlerden yenilgiyle ayrılmasından sonra koltuğu sallantıda olan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı baş kaldıran ilk isim İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu oldu. İmamoğlu'nun "Değişim" çağrısı yaparak genel başkanlığa aday olduğunun sinyalini vermesinden sonra kulislerde "Kılıçdaroğlu tabanı ikna edemezse Sarıgül'ü son aşamada İmamoğlu'na karşı alternatif olarak düşünüyor?" iddiası konuşulmaya başlandı.

CHP'de seçimlerden sonra kazan kaynıyor. Bir kesim CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na koltuğu bırakması yönünde çağrılar yaparken konuyla ilgili ilk somut adım İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan geldi.

KEREM BÜRSİN VE HAFSANUR SANCAKTUTAN'IN BAŞROL OLDUĞU GÜN IŞIĞIM DİZİSİNİN OKUMA PROVASI YAPILDI

Kerem Bürsin ve Hafsanur Sancaktutan'ın başrolünü paylaştığı Kanal D'nin yeni dizisi Gün Işığım'ın okuma provaları başladı. Başrol oyuncularından da merakla beklenen ilk kareler geldi.

Bir süredir ekranlardan uzak olan Kerem Bürsin ile Hafsanur Sancaktutan ekranlara dönüyor. Kanal D'nin kod adı "Gün Işığım" olan yeni dizisinde başrolü paylaşacak olan iki başarılı oyuncu hazırlıklara başladı.

DÜNYANIN GÖZÜ İSTANBUL'DA OLACAK! TARAFTARLAR, ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİ İÇİN İSTANBUL'A AKIN ETTİ

İstanbul'da 10 Haziran'da Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak olan UEFA Şampiyonlar Ligi Finali için taraftarlar, Türkiye'ye gelmeye başladı.

UEFA Şampiyonlar Ligi Finali İngiliz ekibi Manchester City ile İtalyan temsilcisi Inter arasında Atatürk Olimpiyat Stadı'nda 10 Haziran'da oynanacak. Karşılaşmaya sayılı günler kala futbolseverler de İstanbul'a akın etmeye başladı.

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