Haberler.com Türkiye ve dünya haber gündemi: Haberler.com editörleri 8 Haziran 2023'deki önemli haberleri ve haber başlıklarını sizler için derledi!

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8 HAZİRAN 2023 PERŞEMBE TÜRKİYE VE DÜNYA GÜNDEMİNDE ÖNE ÇIKAN HABER GÜNDEMİ!

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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN VATANDAŞLARA ÇAĞRI: BİNALARINIZ DAYANIKLI DEĞİLSE DÖNÜŞÜM SÜRECİNİ BAŞLATIN

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 9 Millet Bahçesi Açılış Töreni'nde açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Vatandaşlarımıza bir kez daha sesleniyorum. Binanız depreme dayanıklı değilse dönüşüm sürecini başlatın. Afet kapınızı çalmadan tedbirinizi alın. Ben de en yakın zamanda deprem vilayetlerini tek tek dolaşacağım." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Çevre Haftası münasebetiyle 9 Millet Bahçesi Açılış Töreni'ne canlı bağlantıyla katıldı.

KILIÇDAROĞLU'NA YAKIN ÇEVRESİNDEN SARIGÜL BASKISI: İMAMOĞLU'NUN YERİNE İSTANBUL İÇİN ADAY GÖSTER

Seçim mağlubiyeti sonrası "değişim" ateşini yakan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile ipleri tamamen kopardığı iddia edildi. Yaşanan gelişme üzerine yakın çevresinin Kılıçdaroğlu'na İmamoğlu'nun yerine 2024 yerel seçimlerinde İBB adayı olarak Mustafa Sarıgül'ü gösterme konusunda baskı yaptıkları öne sürüldü.

28 Mayıs Pazar günü yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimi 2. turunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ipi göğüslemesi, CHP içinde taşların yerinden oynamasına neden oldu.

BABASININ CENAZESİNE NEDEN KATILMADI? AYÇA BİNGÖL YILLAR SONRA ANLATTI

Başarılı oyuncu Ayça Bingöl, katıldığı programda yıllar önce babasının cenazesine neden katılmadığını anlattı. İkiz bebeklerine hamileyken hastanede yattığını ve bu süreçte babasını kaybettiğini söyleyen oyuncu, "Kıpırdamadan yatmam gerekiyordu. Babam hastaydı ve vefat etti. Kalkmamam gerektiği için de bir saniye düşünmeden karar verdim ve gitmedim" dedi.

Süper Baba, Tatlı Kaçıklar, Kınalı Kar, Küçük Kadınlar, Bez Bebek, Öyle Bir Geçer Zaman Ki, Kardeş Çocukları gibi dizilerdeki başarılarıyla adını geniş bir kitleye duyuran ve şimdilerde Yürek Çıkmazı'nda rol alan Ayça Bingöl, Ahmet Mümtaz Taylan'ın sunumuyla NTV ekranlarında yayınlanan Empati programına konuk oldu. Oyuncu, yıllar önce babasının cenazesine neden katılmadığını da tüm samimiyetiyle anlattı.

BAMBAŞKA BİR SEKTÖRE ADIM ATAN RONALDO'NUN YENİ MARKASI HER EVE GİRECEK

Cristiano Ronaldo, kendisine ait su markası URSU'nun lansmanı için Madrid'e gitti. Coşkulu bir kalabalık tarafından karşılanan Portekizli yıldızın yeni markası şimdilik sadece seçkin marketlerde yerini alacak. URSU'nun bir süre sonra tüm dünyada satılmaya başlanacağı konuşuluyor.

Suudi Arabistan'da sezonun bitmesiyle ticari işlerine yönelen Cristiano Ronaldo, yeni markasının lansmanı için Madrid'e gitti.

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