Haberler.com Türkiye ve dünya haber gündemi: Haberler.com editörleri 7 Haziran 2023'deki önemli haberleri ve haber başlıklarını sizler için derledi!

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7 HAZİRAN 2023 ÇARŞAMBA TÜRKİYE VE DÜNYA GÜNDEMİNDE ÖNE ÇIKAN HABER GÜNDEMİ!

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ERDOĞAN, UKRAYNA'DA VURULAN BARAJLA İLGİLİ PUTİN VE ZELENSKİ İLE GÖRÜŞTÜ! İKİ TARAFA DA KOMİSYON ÖNERİSİNDE BULUNULDU

Ukrayna'nın Herson bölgesinde Rusya kontrolündeki Nova Kakhovka barajının vurulması ve kentin büyük bölümünün sular altında kalması dünyada bir numaralı gündem oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan da konuyla ilgili olarak bugün Ukrayna lideri Zelenski ve Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüştü.Erdoğan, görüşmelerde barajdaki patlamaya ilişkin detaylı araştırma için savaşan taraflardan uzmanlar, Birleşmiş Milletler ve Türkiye dahil uluslararası toplumun katılımıyla bir komisyon kurulabileceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, önceki gece vurulan Nova Kakhovka barajının son durumuyla ilgili olarak önce Ukrayna lideri Zelenski sonra da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştü.

İMAMOĞLU'NDAN KILIÇDAROĞLU'NA NET MESAJ: HEYET DEĞİŞTİREREK DEĞİŞİM OLMAZ, KULAK TIKAYARAK BU İŞLER YÜRÜMEZ

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP MYK'nın değişimine atıfta bulunarak Kılıçdaroğlu'na çok net bir mesaj yolladı. İmamoğlu konuşmasında "Değişimin bir kurul, heyet değişimiyle olmayacağının farkındayız. Değişim talebini en güçlü şekilde ifade etmeye devam ediyorum. Değişimi toplum istiyor, kulağını buna tıkayarak yol yürümek olmaz. Görev almaktan çekinmem" ifadelerini kullandı.

28 Mayıs Pazar günü yapılan 2. tur seçimlerinden zaferle ayrılan adayın Cumhurbaşkanı Erdoğan olması sonrasında yaptığı 'değişim' çağrısıyla dikkat çeken İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu talebini yineledi.

EŞİ CİNAYETE KURBAN GİDEN ECE ERKEN DAVAYA KATILMAKTAN VAZGEÇTİ

Ece Erken'in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetine ilişkin 20 sanıklı davanın görülmesine devam edildi. Daha önce görülen her davada bulunan Ece Erken ise davaya katılmama kararı aldı. Eşinin abisi tarafından tehdit edildiğini söyleyen Erken, "Çok yalnız bırakıldım, fiziken ve ruhen artık kaldıramayacak kadar yoruldum. Odaklanmam gereken çocuğumu, sağlığımı, ailemi ve işimi ihmal ettim" dedi.

Sunucu Ece Erken'in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu 27 Ocak günü Yeşilköy'de ortağı olduğu balık restoranında uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti. Olay sonrası yürütülen soruşturma çerçevesinde 16 Mayıs'ta Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iddianame hazırlanmıştı. İddianamede, 20 sanığın 10'u hakkında ağırlaştırılmış müebbet ile değişen oranlarda hapis cezası talep edilmişti. Olaya ilişkin 20 sanıklı davanın görülmesine devam edildi. Bakırköy 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada 7 tutuklu ile bazı tutuksuz sanıklar ve avukatlar hazır bulundu. Duruşmaya Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ağabeyi Celal Mahmutyazıcıoğlu ile avukatları da katıldı.

ALEX DE SOUZA-ARDA GÜLER BULUŞMASI GERÇEKLEŞTİ! EFSANE FUTBOLCUNUN ÇEKTİĞİ FOTOĞRAF HERKESİ DUYGULANDIRDI

Fenerbahçe'nin efsane futbolcusu Alex de Souza, Türkiye Kupası finaline hazırlanan sarı-lacivertlileri Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde ziyaret etti. Burada Arda Güler ile bir araya gelen Alex'in oğlu Felipe ile genç yıldızın fotoğrafını çektiği kare Fenerbahçe taraftarını duygulandırdı. Arda'dan övgüyle bahseden Alex, "Onu oynarken gördüğüm zaman çok mutlu oluyorum. Solak oyuncular her zaman çok hoşuma gitmiştir. Bu genç yaşta A takımda oynuyor olmasından dolayı daha da mutlu oluyorum." dedi.

Fenerbahçe'nin efsane futbolcusu Alex de Souza, Samandıra Can Bartu Tesileri'ni ziyaret etti. Fenerbahçe, Başakşehir ile oynayacağı Türkiye Kupası finalinin hazırlıklarını sürdürdü. Samandıra Can Bartu Tesileri'nde sabah saatlerinde gerçekleştirilen idmanı sarı-lacivertlilerin efsane futbolcusu Alex de Souza ile oğlu Felipe takip etti. Oyunculara final öncesi moral veren Alex, başarı dileklerinde bulundu. Sarı-lacivertli takıma inancını dile getiren Alex de Souza, teknik direktör Jorge Jesus, teknik heyet ve oyuncularla bir araya geldi.

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