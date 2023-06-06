Haberler.com Türkiye ve dünya haber gündemi: Haberler.com editörleri 6 Haziran 2023'deki önemli haberleri ve haber başlıklarını sizler için derledi!

Haberler.com editörleri tarafından seçilen gündemdeki en önemli haberler. Enflasyon haberleri, 6'lı masa haberleri, Cumhurbaşkanı adayları haberleri, NATO haberleri, Süper Lig maç sonuçları, koronavirüs haberleri, zam haberleri, spor haberleri ve magazin dünyasında yaşanan son 6 Haziran 2023 Salı gelişmelerini Haberler.com'dan takip edebilirsiniz.

6 HAZİRAN 2023 SALI TÜRKİYE VE DÜNYA GÜNDEMİNDE ÖNE ÇIKAN HABER GÜNDEMİ!

Türkiye'de ve dünyada meydana gelen olaylar ve gelişmeleri anlık olarak okurlarına aktaran Haberler.com'un haberleri ile güncel, politika, spor, magazin, kültür, sanat, dünya ve diğer tüm kategorilerde güncel haberlere ulaşabilirsiniz. İşte, Türkiye ve dünya gündeminde öne çıkan gelişmeler...

YENİ CUMHURBAŞKANLIĞI KABİNESİ'NİN İLK TOPLANTISI BAŞLADI

Son dakika: Seçimler sonrası yenilenen Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin ilk toplantısı başladı. Yeni Kabine'nin ilk toplantısında ağırlıklı gündem maddesi ekonomi ve terörle mücadele olacak. Deprem bölgesindeki konutların yapımı da Kabine'de görüşülecek konular arasında yer alıyor.

Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerinin geride kalmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cumartesi günü yeni Kabine'yi duyurdu. Sadece iki kişinin değişmediği yeni kabinede Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy görevlerine devam etti.

ERDOĞAN TBMM'YE GİRDİĞİNDE NEDEN AYAĞA KALKMADI? KILIÇDAROĞLU'NDAN TEK CÜMLELİK YANIT

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM'deki yemin törenine katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın salona girdiğinde neden ayağa kalkmadığı sorusuna yanıt verdi. Kılıçdaroğlu konuyla ilgili açıklamasında "Bir parti genel başkanı geldiğinde neden ayağa kalkayım ki?" ifadelerini kullandı.

28 Mayıs'ta gerçekleşen cumhurbaşkanlığı seçiminde Cumhurbaşkanı Erdoğan, rakibi Kemal Kılıçdaroğlu'nu geride bırakarak yeniden seçildi. Yenilginin ardından istifa çağrılarına rağmen "Mücadeleye devam edeceğim" diyen Kılıçdaroğlu, partisinin genel başkanlığını sürdürmeye devam edecek gibi görünüyor.

TÖRENDEKİ SÖZLERİ TEPKİ ÇEKEN MELEK MOSSO, ELEŞTİRİLERE KATLEDİLEN KUZENİ ÜZERİNDEN CEVAP VERDİ

Dün akşam katıldığı törende ödül alırken "Bu ödülü dünyada ötekileştirilen ittirilen, katledilen bütün kadınların ruhlarına armağan olarak alıyorum. Kimse beni susturamayacak" diyen Melek Mosso'nun sözleri tepki çekti. Gelen eleştirilere 12 yıl önce kadın cinayetine kurban giden kuzeni üzerinden cevap veren şarkıcı, "Bu toplumda her bir kadının eşit insan haklarına sahip olana kadar da konuşmaya devam edeceğim" dedi.

PowerTürk Müzik Ödülleri dün akşam yapılan törenle sahiplerini buldu. Ünlü isimlerin akın ettiği gecede güçlü sesi ve yorumuyla adından söz ettiren Melek Mosso, "En Güçlü Cover Şarkı" ödülünün sahibi oldu. Ödül sonrası yaptığı konuşma tepki çeken Mosso'dan cevap geldi.

BEŞİKTAŞ, UEFA'YA RESMEN BAŞVURDU: GELDİĞİMİZ NOKTA NET BİR MAĞDURİYET YARATMIŞTIR

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, deprem nedeniyle ligden çekilen takımlarla ilgili mağduriyet yaşadıklarını ve bu nedenle UEFA'ya başvuruda bulunduklarını açıkladı. Çebi yaptığı açıklamada, "Geldiğimiz nokta net bir mağduriyet yaratmıştır. Ayrıca UEFA nezdinde de girişimlerimizi yaptık." ifadelerini kullandı.

Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle ligden çekilen Gaziantep FK ile Hatayspor'un kalan ve önceki maçlarıyla ilgili mağduriyet yaşadıklarını belirten Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, UEFA'ya resmen başvuruda bulunduklarını söyledi.

HABERLER.COM HAKKINDA

Haberler.com ; Güncel, politika, ekonomi, spor, magazin, dünya, sağlık ve diğer tüm kategorilerde güncel haber sunmak ve internet kullanıcısının habere ulaşmasını kolaylaştırmak için oluşturulmuş geniş kapsamlı bir haber portalıdır. Gündemdeki son dakika gelişmeleri, Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri Haberler.com'da bulabilirsiniz. Facebook, Twitter, Instagram ve diğer tüm sosyal medya platformlarından Haberler.com'u takip edebilirsiniz. Haberler.com uygulamasını IOS, Andorid ve Huawei telefon ve tabletlerinizden rahatlıkla kullanabilirsiniz.