Haberler.com Türkiye ve dünya haber gündemi: Haberler.com editörleri 5 Haziran 2023'deki önemli haberleri ve haber başlıklarını sizler için derledi!

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5 HAZİRAN 2023 PAZARTESİ TÜRKİYE VE DÜNYA GÜNDEMİNDE ÖNE ÇIKAN HABER GÜNDEMİ!

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14 MAYIS SEÇİMLERİ SONRASI DEĞİŞİME GİDEN CHP'DE YENİ MYK BELLİ OLDU

Son dakika: 14 Mayıs seçimleri sonrası değişime giden CHP'de yeni MYK belli oldu. Parti örgütü ve örgüt yönetimi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na bağlanırken MYK üye sayısı 17'den 15'e düştü. Yeni MYK'da en dikkat çeken isim Sosyal Medya Yönetimi'nden sorumlu tutulan Eren Erdem oldu. Liste açıklanır açıklanmaz sosyal medyada çok sayıda kişi Eren Erdem'in MYK'da yer almasına tepki gösterdi.

14 Mayıs seçimleri sonrası değişime giden CHP'de geçtiğimiz hafta Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında yapılan toplantı sonucu tüm MYK üyeleri istifa etmişti. CHP'de yeni MYK üyeleri belli oldu.

HAKAN FİDAN'IN ABDULLAH ÇATLI OLDUĞU YÖNÜNDEKİ ŞEHİR EFSANESİNİ BİTİRECEK DETAY

Bir şehir efsanesine göre; Yeni Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın aslında Abdullah Çatlı olduğu uzun zamandır dilden dile dolaşıyor. Peki bunun gerçeklik payı var mı? 1996 yılında Susurluk'ta meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Çatlı'nın kızı Gökçen Çatlı ile Hakan Fidan'ın doğum tarihlerini karşılaştırdık, ortaya çıkan sonuç bu iddiaların tamamını çürütecek cinsten...

Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni kabinesini açıkladı. Kabine'de en çok dikkat çeken isimler arasında eski MİT Müsteşarı olan Hakan Fidan yer aldı. Hakan Fidan'ın Dış İşleri Bakanı olmasıyla birlikte uzun süredir şehir efsanesi olarak dilden dile dolaşan bir iddia da yeniden gündem oldu.

BENZER YÜZ HATLARI İDDİALARI GÜÇLENDİRDİ

Bahsi geçen iddiaya göre; 1996 yılında Susurluk'ta meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Abdullah Çatlı'nın ameliyatla yüzünü değiştirdiği ve hayatına Hakan Fidan olarak devam ediyor. İkilinin benzer yüz hatlarına sahip olması bu iddiaları güçlendirirken Abdullah Çatlı'nın kızının doğum tarihi ile ilgili detay söylentileri çürütmeye yetti.

NURGÜL YEŞİLCAY 16 KİLO VERDİ, FORMÜLÜNÜ DE VERDİ: YATMADAN ÖNCE 4 SAAT AÇ KALDIM

Başarılı oyuncu Nurgül Yeşilçay, 16 kilo vererek fiziğiyle dikkat çekti. Nasıl zayıfladığını anlatan oyuncu, "Bildiğiniz aç kaldım, alışana kadar çok zordu. Gece yatmadan dört saat önce yemeyi bırakıyorsun, sabah kalktıktan sonra dört saat aç kalıyorsun" dedi.

Kanal D ekranlarında yayınlanan Veda Mektubu dizisindeki "Alanur" rolüyle adından söz ettiren oyuncu Nurgül Yeşilçay, önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi. Fiziğiyle dikkatleri üzerine çeken Yeşilçay, 16 kilo verdiğini söyleyerek formülünü de anlattı.

TÜRK FUTBOLUNDA BİR DÖNEM KAPANDI! BURAK YILMAZ RESMEN SAHALARA VEDA ETTİ

ernetten de bıraktığımı açıklamak benim içime sinmedi. Bu kariyerime yakışmaz diye düşündüm. Her zaman birebir iletişimden yanayım. Bugün kariyerimi sonlandırdığımı duyurmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

Son olarak Fortuna Sittard forması giyen Burak Yılmaz, 37 yaşında aktif futbolculuk kariyerini sonlandırdı.

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