Haberler.com Türkiye ve dünya haber gündemi: Haberler.com editörleri 1 Haziran 2023'deki önemli haberleri ve haber başlıklarını sizler için derledi!

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1 HAZİRAN 2023 PERŞEMBE TÜRKİYE VE DÜNYA GÜNDEMİNDE ÖNE ÇIKAN HABER GÜNDEMİ!

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BANKADA NE KADAR PARASI VAR? CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN GÜNCEL MAL VARLIĞI AÇIKLANDI

28 Mayıs seçimlerinin resmi sonuçlarının açıklamasıyla birlikte üçüncü kez cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan'ın mal varlığı da Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararda; Erdoğan'ın banka hesaplarındaki miktarlar, Rize'deki arsası, Üsküdar'daki 2 evi ve Mustafa Erdoğan'a olan borcu yer aldı.

Yüksek Seçim Kurulu, 28 Mayıs'ta yapılan cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tur oylamasının resmi sonuçlarını açıkladı. İkinci turda Cumhur İttifakı adayı Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu yarıştı. YSK'nın açıkladığı resmi sonuçlara göre Erdoğan, oyların yüzde yüzde 52,18 alarak üçüncü kez cumhurbaşkanı seçildi.

MAL VARLIĞINDA DİKKAT ÇEKEN DETAY! İŞTE ERDOĞAN'IN 5 MİLYON TL BORÇLU OLDUĞU İSİM

28 Mayıs seçimlerinin resmi sonuçlarının açıklamasıyla birlikte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın güncel mal varlığı da açıklandı. Açıklanan listede Erdoğan'ın kardeşi Mustafa Erdoğan'a 5 milyon 390 bin lira borçlu olması dikkat çekti.

Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında 28 Mayıs'ta yapılan cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarının yanı sıra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mal bildirimi listesi de yayınlandı.

YELİZ YEŞİLMEN'DEN TEPKİ ÇEKECEK SÖZLER: KADININ HESAP ÖDEMESİNE KARŞIYIM

Şarkıcı Yeliz Yeşilmen'in katıldığı programda "Bazı erkekler maddi konularda kadının üstüne yıkılmaya başladı. Ben bir kadının hesap ödemesini doğru bulmuyorum. Her şeyin kadının üzerine binmemeli. Onun yerine kapıya başka bir şey bağlasak daha ucuza gelecek" demesi izleyicileri ikiye böldü.

Paylaşımları ve yaptığı açıklamalarla sık sık gündeme gelen Yeliz Yeşilmen, konuk olduğu 2. Sayfa programında tartışma yaratacak açıklamalar yaptı. Kadının her zaman çalışıp ayakları üzerinde durması gerektiğini söyleyen Yeşilmen, "Hayatımda biri varsa fatura ödemem, market alışverişi yapmam" dedi.

WANDA NARA'NIN ICARDİ PAYLAŞIMI GALATASARAY TARAFTARINI YERLE YEKSAN ETTİ: ASLA UNUTMAYACAĞIZ

Mauro Icardi'nin eşi ve menajeri Wanda Nara, Arjantinli yıldızın takımdan ayrılacağını işaret eden bir paylaşımda bulundu. "Galatasaray'ı sonsuza dek kalbimizde taşıyacağız" diyen Nara yaptığı paylaşımda, "İstanbul'a tek başıma geldiğim ve tek amacım Mauro'yu ikna etmek için Paris'teki evimize döndüğüm o günü çok iyi hatırlıyorum. Bugün sizinle kutluyoruz, hayalimiz gerçek oldu. Galatasaray ailemizi asla unutmayacağız." dedi.

Dört gözle Mauro Icardi'nin bonservisinin alınmasını bekleyen Galatasaray taraftarının kafası, Arjantinli golcünün eşi ve menajeri Wanda Nara'nın paylaşımıyla karıştı.

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